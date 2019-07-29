Радіо Свобода Daily: Понад 500 парафій перейшло до ПЦУ із Московського патріархату – Епіфаній

Хресна хода

Митрополит Епіфаній вперше очолив богослужіння з нагоди Дня хрещення України-Руси 28 липня як предстоятель Православної церкви України. Служба пройшла в Софійському соборі в Києві. На події був присутній також голова делегації Константинопольського патріархату в Україні митрополит Гальський Еммануїл.

Пройшла також і хресна хода на чолі з Епіфанієм із Софійської площі до Володимирської гірки. Радіо Свобода вело пряму трансляцію з місця подій.

​За оцінками Епіфанія, до хресної ходи долучилися близько 20 тисяч людей.

На брифінгу голова ПЦУ заявив, що протягом понад півроку, що минули з моменту створення Православної церкви України, до неї приєдналося більше ніж 500 парафій Української православної церкви (Московського патріархату).

Він зазначив, що процес дещо сповільнився у зв’язку з виборами, але висловив переконання, що згодом динаміка переходів поновиться.

Напередодні Синод Православної церкви України ухвалив рішення про створення православного румунського вікаріату для етнічних румунів в Україні. Вікаріат буде підпорядкований митрополиту Епіфанію, однак матиме і адміністративну структуру з правами самоврядування у складі Православної церкви України.

Днем раніше, 27 липня, пройшов молебень та хресна хода вірян Української православної церкви (Московського патріархату).

Скнилівська трагедія

17 років тому на військовому аеродромі Скнилів у Львові сталася катастрофа, яку називають наймасштабнішою на авіашоу в сучасній історії. Літак Су-27, що виконував фігури найвищого пілотажу, несподівано став падати і врізався в натовп глядачів. Тоді загинули 77 людей, 28 із них – діти, понад 350 отримали поранення, у кількох людей діагностували серйозні психічні захворювання. «Настоящее время» – проект Радіо Свобода за участі «Голосу Америки» – відновило хід подій того дня – 27 липня 2002 року – очима очевидців.

Скільки податків українці заплатять «Партії Шарія» та іншим?

Наступні п’ять років українці фінансуватимуть партії, які на цьогорічних парламентських виборах подолали двохвідсотковий бар’єр. Відбудеться це, згідно з ухваленим у 2015 році законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання і протидії політичній корупції». На цьогорічних парламентських виборах таких партій – 11. Таким чином, у 2020 році між «Слугою народу», Опозиційною платформою «За життя», «Батьківщиною», «Європейською солідарністю», «Голосом», «Радикальною партією Олега Ляшка», «Силою і честь», «Опозиційним блоком», «Українською стратегією Гройсмана», «Партією Шарія» та «Свободою» буде розподілено понад 500 мільйонів гривень. Хто та скільки отримає, читайте в матеріалі.

Протести в Росії

Поліція у Москві затримала понад 1300 людей в день протесту проти нібито порушень у проведенні виборчої кампанії на місцевих виборах, як кажуть незалежні групи, які стежать за утисками прав демонстрантів. Правоохоронці застосували гумові кийки проти демонстрантів, які зібралися біля Московської думи 27 липня і брутально затримували людей. Застосування сили тривало й надалі – вже після того, як протестувальники перемістилися до інших місць у російській столиці, вигукуючи гасло «Росія без Путіна!». США, Євросоюз та міжнародні правозахисні групи засудили те, що вони назвала «непропорційним» та «невибірковим» застосування сили проти демонстрантів, які протестували проти відмови виборчої комісії зареєструвати кількох опозиційних кандидатів на муніципальних виборах у Москві, які мають відбутися у вересні. Більше про це за лінком.

Посол США в ЄС про Зеленського як рок-зірку, російський танкер і свої київські корені

Постійний представник США при Європейському союзі Гордон Сондланд прилетів до Києва для зустрічі з українськими політиками, включно з президентом України Володимиром Зеленським. Про свої очікування від української влади, про те, як США допомагають новій команді знайти спільну мову з сусідами України на Заході та про київські корені своєї родини він розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

Оксана Линів про диригентські палички, LvivMozArt і російських музикантів-путіністів

Заява грузинської співачки Ніно Катамадзе викликає велику повагу, наголосила одна з найкращих диригенток світу Оксана Линів. (Йдеться про відмову Катамадзе від концертів у Росії та заяву, що «Росія – окупант, Путін – наш спільний ворог»). На думку Линів, музика ніколи не була поза політикою. Поки триває агресія проти України, не може бути й мови про гастролі у Росії, зауважила диригентка. Вона відмовляється від інтерв’ю російським журналістам. А в інтерв’ю Радіо Свобода Оксана Линів також розповіла про заснований за її ініціативою фестиваль LvivMozArt (черговий його сезон 3-11 серпня цього року) і як їй вдається диригувати оркестром в австрійському місті Ґрац.​

Насолоджуйтеся якісною музикою!

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