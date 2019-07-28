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28 Липень 2019, Київ 20:30
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Як проходила перша хресна хода ПЦУ на чолі з Епіфанієм – відео

Як проходила перша хресна хода ПЦУ на чолі з Епіфанієм – відео
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У Києві пройшла хресна хода на чолі з предстоятелем Православної церкви України (ПЦУ) митрополитом Епіфанієм на честь Дня хрещення України-Руси. Хода починалася з Софіївської площі та прямувала до Володимирської гірки. Також митрополит Епіфаній вперше провів богослужіння з нагоди 1031-го Дня хрещення Русі як голова ПЦУ. За оцінками предстоятеля ПЦУ, до хресної ходи 28 липня долучилися близько 20 тисяч людей. Поліція Києва оприлюднювала дані, згідно з якими до урочистостей в центрі столиці долучилися близько 15 тисяч вірян.

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