У Києві пройшла хресна хода на чолі з предстоятелем Православної церкви України (ПЦУ) митрополитом Епіфанієм на честь Дня хрещення України-Руси. Хода починалася з Софіївської площі та прямувала до Володимирської гірки. Також митрополит Епіфаній вперше провів богослужіння з нагоди 1031-го Дня хрещення Русі як голова ПЦУ. За оцінками предстоятеля ПЦУ, до хресної ходи 28 липня долучилися близько 20 тисяч людей. Поліція Києва оприлюднювала дані, згідно з якими до урочистостей в центрі столиці долучилися близько 15 тисяч вірян.