Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
28 Липень 2019, Київ 14:21
Новини | Суспільство

Епіфаній розповів, скільки людей взяли участь у хресній ході ПЦУ

За словами предстоятеля ПЦУ, до ходи долучилися близько 20 тисяч людей, в тому числі близько 50 архієреїв та 1 500 священнослужителів

Дивитись коментарі

За оцінками голови Православної церкви України митрополита Епіфанія, до хресної ходи 28 липня долучилися близько 20 тисяч людей. Про це він сказав на брифінгу наприкінці хресної ходи.

«Загалом, я так вважаю, що в нашій українській хресній ході взяли участь приблизно 20 тисяч людей. Ми штучно людей не звозили, просто запрошували до Києва, на нашу справжню українську ходу для того, щоб взяти участь у молитві, помолитися за єдність, мир, любов, злагоду. Сьогодні ми бачимо, що багато охочих з усієї України долучилися до нашого українського ходу», – сказав він.

За словами предстоятеля ПЦУ, серед учасників було близько 50 архієреїв та 1 500 священнослужителів.

Вранці 28 липня поліція Києва оприлюднювала дані, згідно з якими до урочистостей в центрі столиці долучилися близько 15 тисяч вірян.

28 липня в центрі Києва відбулося богослужіння та хресна хода духівництва і вірян Православної церкви України з нагоди Дня хрещення України-Руси.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG