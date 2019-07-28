Епіфаній розповів, скільки людей взяли участь у хресній ході ПЦУ

За оцінками голови Православної церкви України митрополита Епіфанія, до хресної ходи 28 липня долучилися близько 20 тисяч людей. Про це він сказав на брифінгу наприкінці хресної ходи.

«Загалом, я так вважаю, що в нашій українській хресній ході взяли участь приблизно 20 тисяч людей. Ми штучно людей не звозили, просто запрошували до Києва, на нашу справжню українську ходу для того, щоб взяти участь у молитві, помолитися за єдність, мир, любов, злагоду. Сьогодні ми бачимо, що багато охочих з усієї України долучилися до нашого українського ходу», – сказав він.

За словами предстоятеля ПЦУ, серед учасників було близько 50 архієреїв та 1 500 священнослужителів.

Вранці 28 липня поліція Києва оприлюднювала дані, згідно з якими до урочистостей в центрі столиці долучилися близько 15 тисяч вірян.

28 липня в центрі Києва відбулося богослужіння та хресна хода духівництва і вірян Православної церкви України з нагоди Дня хрещення України-Руси.