ПЦУ вперше проводить богослужіння з нагоди Дня хрещення України-Руси

Митрополит Епіфаній вперше очолив богослужіння з нагоди Дня хрещення України-Руси 28 липня як предстоятель Православної церкви України. Служба пройшла в Софіївському соборі в Києві.

На події присутній також голова делегації Константинопольського патріархату в Україні митрополит Гальський Еммануїл.

«У День величного свята рівноапостольного князя Володимира, ми відзначаємо День хрещення України-Руси. 1031 рік тому ми духовно об’єдналися у православній вірі. Сьогодні ж радісно святкуємо у єдиній родині помісної Православної Церкви України», – йдеться в повідомленні ПЦУ.

Запланована також хресна хода від Софіївської площі до Володимирської гірки.

Напередодні 27 липня пройшов молебень та хресна хода вірян Української православної церкви (Московського патріархату).

Міська влада попереджала про обмеження руху в центрі Києва 27 і 28 липня.