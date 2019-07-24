Архієпископ Климент: напади на ПЦУ в Криму – удар по українцях півострова. Інтерв’ю

Православна церква в Криму – це єдиний осередок українства, який зберігся після 2014 року. Сьогодні іде знищення Української православної церкви в Криму, каже архієпископ Климент, чільник Православної церкви України в Криму.

Архієпископ Климент узяв участь у конференції з релігійних свобод у Вашингтоні піл проводом державного секретаря США Майкла Помпео. Конференція, що відбулась минулого тижня, зібрала у Вашингтоні релігійних лідерів зі всього світу. Чільник Православної церкви України в Криму скористався нагодою, щоб розповісти державному секретареві США та американським урядовцям про утиски, яких зазнає українська церква і громада в Криму. Мирослава Гонгадзе поспілкувалась із архієпископом.

У Криму знищується усе українське, і напади на Українську православну церкву – «це удар не лише по релігійній свободі, це удар по жителях півострова, які ідентифікують себе як українці», каже архієпископ Климент. Із 49 парафій сьогодні в Криму залишилось лише 7.

За словами Климента, грубо порушуються в Криму також права на віросповідання і доступ до медичного обслуговування українських політв’язнів. Є реальна загроза їхньому життю.

У США розуміють проблеми утисків релігійних свобод у Криму, каже архієпископ.

«Що стосується Сполучених Штатів Америки і тих людей, із якими мені вдалось поспілкуватись, – усі розуміють, що відбувається в Криму. Всі розуміють ту загрозу, яку несе Російська Федерація, перебуваючи на території Криму. Усі розуміють загрозу громадянам України, які намагаються зберегти себе, перебуваючи в Криму. І тому ми сподіваємося не тільки на підтримку, але й на подальшу роботу в плані допомоги як вірянам Православної церкви України, так і бранцям Кремля», – каже священнослужитель.

Незважаючи на знищення церкви, виселення з приміщення і реальну загрозу арешту, архієпископ Климент каже, що не припинить своєї діяльності і готовий служити навіть на вулиці, якщо це доведеться робити.

Церква стала тим об’єднавчим центром, який об’єднує українську громаду і людей інших національностей

«Люди приходять до церкви, страху немає, – каже архієпископ. – Страх був спершу в 2014–2015 роках, тоді була невизначеність, люди не знали, що робити, як, куди їхати чи залишатись у Криму. Зараз, слава Богу, ситуація з 2015 року була відносно спокійна, люди приходять, моляться, на великі свята до трьох тисяч людей приходить під час святкових богослужінь… Церква стала тим об’єднавчим центром, який об’єднує українську громаду і людей інших національностей. У нас багато російськомовних і, що цікаво, до нашої церкви після 2014 року, у зв’язку з тим, що багато людей приїхало з материка, з Російської Федерації, – їм подобається той спокій, який царює в церкві, бо ми не займаємось політикою, ми ні за кого не агітуємо, ми молимось Богу».

Він сподівається, що українську церкву в Криму вдасться відстояти.

«Я вірю у те, що Господь милостивий, що після тих горнил, які ми зараз мусимо пройти, православна церква в Криму буде збережена. Бо це є основа духовності. Це не політичний клуб, це дім Божий, і Господь не дозволить, щоб цей дім Божий було знищено», – каже він.

«Що стосується розвитку Православної церкви України в цілому, я думаю, що майбутнє цієї церкви велике. Патріарх Вселенський ще багато доброго зробить для України. А те, що сталось зі мною, – це помста за те, що Україна отримала томос», – вважає він.

Має свої рекомендації архієпископ і для нової української влади.

Ми маємо велике коріння і ми маємо страшну історію, ми за незалежність держави заплатили дуже велику ціну і зараз платимо, і тому нехтувати цим не можна

«Нова влада повинна зрозуміти: якщо вона хоче бути владою, то вона повинна визначитись, владою в якій країні. Якщо в державі Україна, то вона повинна, по-перше, зберегти, те що було зроблено і збережено, починаючи з 2014 року. Потім, якщо у нової влади є якісь претензії до старої влади, – потрібно не критикувати, не знищувати, а виправити і продовжити курс на утвердження держави Україна як держави, яку б поважали і цінували у всьому світі. Бо ми маємо велике коріння і ми маємо страшну історію. Ми за незалежність держави заплатили дуже велику ціну і зараз платимо, і тому нехтувати цим не можна. Якщо ж влада не зрозуміє це і захоче бути окраїною якоїсь імперії, тоді, вибачте, народ, який має право голосу, цю владу привів до влади і народ так само може змінити цю владу, бо народ України не дозволить більше, щоб хтось знищував Україну, знищував українську ідентичність і знищував нас, українців. Ми є народ, ми є держава і ми маємо право на життя, навіть у тих умовах, коли весь світ може постати проти нас», – каже архієпископ Климент.