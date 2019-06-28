Суд у Криму відібрав у Кримської єпархії ПЦУ головний храм

Підконтрольний Москві суд у Криму ухвалив відібрати в Кримської єпархії канонічної Православної церкви України її головний храм, кафедральний собор Святих рівноапостольних князів Володимира і Ольги в Сімферополі, в будівлі якого також працює єпархіальне управління.

Як ухвалив Арбітражний суд у Криму, будівля має бути передана в користування «міністерства майна» в системі російської влади на півострові, Кримська єпархія ПЦУ також має сплатити судові збори на суму в 12 тисяч рублів (нині це майже 5 тисяч гривень), повідомляє проект Радіо Свобода Крим.Реалії, який намагається отримати коментарі представників української церкви з цього приводу.

Раніше архієпископ Кримської єпархії Православної церкви України Климент повідомляв, що російська влада Криму вимагає «звільнити приміщення» кафедрального собору Святих рівноапостольних Володимира і Ольги в Сімферополі і направила припис про «звільнення приміщень» собору.

У російському «мінмайна Криму» пояснили вимогу до єпархії покинути будівлю кафедрального собору в Сімферополі закінченням терміну дії договору з єпархією УПЦ КП, яка перейшла в створену Православну церкву України.

Як пояснив представник Кримської єпархії в Європейському суді з прав людини Сергій Заєць, рішення фактично означає фізичну ліквідацію управління Кримської єпархії УПЦ, яка лишається без приміщення для своєї діяльності. За його словами, формальним позовом для судового позову стала «надумана заборгованість (за оренду) на суму в 1 гривню». При цьому місцева влада, навіть не чекаючи на рішення суду, почала в будівлі ремонт, так що через розібраний дах значну частину храму підтопило.

За даними Регіонального центру прав людини, з понад 40 громад колишньої УПЦ КП у Криму вже за перший рік російської окупації станом на 2015 рік лишалися лише 11 із 8 храмами, принаймні в трьох випадках влада захоплювала приміщення храмів – у Севастополі, Сімферополі і селі Перевальному.

Значна частина православних храмів і громад Криму і Севастополя підкоряються УПЦ (Московського патріархату), яка продовжує діяти на окупованому Росією півострові. Москва, твердячи про «вступ Криму до складу Росії», при цьому не насадила на півострові безпосередньо Російську православну церкву.