«Хотіли зганьбити моє ім’я». Архієпископ Климент ‒ про своє затримання

Російські силовики і два представники так званої «самооборони» 3 березня затримали архієпископа Кримської єпархії Православної церкви України Климента (Павло Кущ) на автовокзалі в Сімферополі, коли він планував відвідати судове засідання у справі заарештованого в Росії громадянина України Павла Гриба в російському Ростові-на-Дону.

Дев’ять годин у відділеннях поліції, два звинувачення, два адвокати і ще один юрист, десятки парафіян під райвідділом і кілька важливих процесуальних порушень під час затримання й подальших допитів. Такою була перша неділя березня для владики Климента.

О 12:45 (за московським часом, насадженим у Криму) архієпископа затримали на вокзалі. Його зняли просто з рейсового автобуса, яким він планував вирушити до Ростова-на-Дону до Павла Гриба. Там він збирався сповідати ув’язненого українця й причастити його. Але, коли він уже сів у автобус, його зняв із рейсу наряд російської поліції.

«Все це виглядало дуже дивно, тому що перше, що зробив прапорщик, який мене затримував, ‒ зателефонував водієві автобуса, яким я мав їхати, і сказав, щоб вони вирушали без мене. Відразу виникає запитання: звідки номер?» ‒ сказав архієпископ Климент.

Владику оглянули, відкривши його валізу, попросили пояснити, що за предмети в ній лежать.

«Я їм розповідаю, що, мовляв, це ‒ підрясник (одяг священиків із вузькими рукавами, поверх якого одягається ряса), це ‒ поручі (частина богослужбового одягу духовенства, призначена для стягування рукавів), ось тут лежить єпитрахиль (довга стрічка, що обгинає шию й обома кінцями спускається на груди)», ‒ розповів священнослужитель.

Співробітники поліції відвезли Климента до центрального райвідділу, де слідчий повідомив, що архієпископ звинувачується в… крадіжці тих речей, про які він розповідав кілька хвилин тому. За версією слідчого, в дільницю надійшов анонімний дзвінок від парафіянина, який описав вміст сумки Климента і сказав, нібито той усе це вкрав. Виклик був зафіксований о 12:50 (за московським часом), Климент на той момент уже п’ять хвилин як був затриманий.

Після того, як у районне відділення поліції приїхав кримський адвокат Еміль Курбедінов, а пізніше ‒ російський адвокат Микола Полозов, Климент дав пояснення. В цілому він пробув у відділенні поліції 3 години 45 хвилин. Хоча, згідно з порядком затримання, підозрюваного не можуть утримувати понад три години.

Коли час минув і архієпископ спробував вийти з кабінету, йому перегородили шлях озброєні поліцейські, які натякнули, що краще цього не робити

«При затриманні руки йому, звичайно, ніхто не викручував і наручників не надягав. Але, коли час минув і архієпископ спробував вийти з кабінету, йому перегородили шлях озброєні поліцейські, які натякнули, що краще цього не робити», ‒ коментує Полозов.

У результаті Климента відпустили, але ненадовго. Не встиг він вийти з будівлі відділення, як до нього підійшов заступник начальника поліції Сімферополя, полковник Сергій Нікітін і оголосив, що йому висунуті нові звинувачення – за нецензурну лайку у громадському місці під час огляду патрульними.

Після цього Климента перевезли в інший райвідділ поліції, Київський, і все почалося спочатку. Опитування, пояснення й очікування свідка, який нібито бачив і чув, як владика говорив нецензурні слова. Дізнавшись про це, люди, які зібралися під відділенням підтримати Климента, зробили прогноз: «Зараз вони притягнуть якогось бездомного». Вже після закінчення часу з моменту другого затримання нібито заявник був доставлений у відділення.

«Це дійсно справжній бездомний або просто алкоголік. Цікаво те, що коли він вийшов із відділення, то голосно матюкався в присутності поліцейського. Обурювався, чому його сюди привезли, й дивувався, про що йому потрібно свідчити», ‒ розповідає архієпископ.

Ні за першим звинуваченням, ні за другим протокол на Климента складений не був, але сам він, як і адвокат Микола Полозов, сумніваються в тому, що це ‒ кінець переслідувань. Климент підкреслює: справа не тільки в його невдалій поїздці до Павла Гриба.

«Українська церква в Криму. Будівля храму стоїть у центрі міста. У ній 1400 квадратних метрів. Забрати храм уряд міста у мене намагається давно. Окрім цього, вони уважно стежать за моїми заявами та діяльністю, і вони їм уже точно не подобаються», ‒ говорить священнослужитель.

Климент вважає, що цим затриманням хотіли просто спаплюжити його ім’я і «показати, що архієпископ ‒ злодій та матюгальник». Він також зазначає, що і в українського активіста в Криму Володимира Балуха, й у фігуранта «справи українських диверсантів» Євгена Панова їхні історії починалися з адміністративного правопорушення, а потім переросли в кримінальні справи.

«Ніхто не може гарантувати, що до мене не прийдуть завтра й не звинуватять у тому ж самому або щось нове вигадають. Адже, за логікою, заява свідка залишилася», ‒ зазначає архієпископ Климент.

У зв’язку із затриманням владика не зможе вирушити до Павла Гриба найближчим часом, також він тимчасово припинив свою правозахисну діяльність.

Затримання архієрея Православної церкви України показало, як люди різних конфесій і релігійних поглядів приходять один до одного на допомогу.

«Нам (кримській команді адвокатів ‒ авт.) усе одно, яка національність і віросповідання. Мусульманин, християнин, кримський татарин, українець чи росіянин потребує юридичної допомоги ‒ ми допомагаємо всім», ‒ зазначає Еміль Курбедінов.

Климент подякував усім за своєчасну реакцію.

Якщо керівник держави не вміє керувати країною і вибудовувати могутню економічну базу, отоді й вигадуються на державному рівні різні міжнаціональні й міжрелігійні конфлікти

«Коли я навчався в інституті, був у нас предмет ‒ філософія. І ось на парах нам розповідали, що якщо керівник держави не вміє керувати країною і вибудовувати могутню економічну базу, отоді й вигадуються на державному рівні різні міжнаціональні й міжрелігійні конфлікти. Я не ділю людей, тому що порядна людина завжди залишається порядною, ким би вона не була. У неділю зі мною поруч були чудові люди. Все інше ‒ це політика», ‒ сказав архієпископ Климент.

Довідка: в Міністерстві закордонних справ України оголосили, що стурбовані повідомленнями про затримання російськими силовиками в анексованому Росією Криму архієпископа ПЦУ Климента.

Прокуратура АРК повідомила Крим.Реалії, що стежить за розвитком ситуації з затриманням російськими силовиками в Криму архієпископа Климента, діям російських силовиків «буде надана відповідна правова оцінка».

Настоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Епіфаній назвав подію «знущанням з архієпископа Климента та здорового глузду» і закликав негайно звільнити затриманого.

Російські силовики офіційно не коментували інформацію про затримання архієпископа Климента.

Раніше російська влада в Криму надіслала припис про «звільнення приміщень» Кафедрального собору святих рівноапостольних Володимира та Ольги в Сімферополі, в якому проходили богослужіння УПЦ Київського патріархату.

13 лютого у створеному Росією Міністерстві майна у Криму пояснили вимогу до Кримської єпархії УПЦ КП покинути будівлю Кафедрального собору в Сімферополі закінченням терміну дії договору з єпархією УПЦ КП, яка перейшла в новостворену Православну церкву України.

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