Зеленський закликав церкви «до діалогу» з нагоди Дня хрещення Русі

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із 1031-м Днем хрещення Русі.

За словами президента, ухвалене князем Володимиром Великим рішення про прийняття Руссю християнства стало «потужним стимулом» для об’єднання тогочасної держави.

«Я закликаю предстоятелів церков до діалогу, аби віра єднала, а не розділяла українців. В єдності – наша сила і наше майбутнє!» – заявив президент.

Раніше свої привітання оприлюднили попередник Зеленського на посаді президента Петро Порошенко, прем’єр-міністр Володимир Гройсман та міністр закордонних справ Павло Клімкін.

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28 липня в центрі Києва відбулося богослужіння та хресна хода духівництва і вірян Православної церкви України з нагоди Дня хрещення України-Руси.