Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
28 Липень 2019, Київ 15:58
Новини | Суспільство

Зеленський закликав церкви «до діалогу» з нагоди Дня хрещення Русі

Володимир Зеленський на зустрічі з предстоятелем Православної церкви України Епіфанієм у Києві, 30 квітня 2019 року

Дивитись коментарі

Президент України Володимир Зеленський привітав українців із 1031-м Днем хрещення Русі.

За словами президента, ухвалене князем Володимиром Великим рішення про прийняття Руссю християнства стало «потужним стимулом» для об’єднання тогочасної держави.

«Я закликаю предстоятелів церков до діалогу, аби віра єднала, а не розділяла українців. В єдності – наша сила і наше майбутнє!» – заявив президент.

Раніше свої привітання оприлюднили попередник Зеленського на посаді президента Петро Порошенко, прем’єр-міністр Володимир Гройсман та міністр закордонних справ Павло Клімкін.

Читайте також: За понад півроку до ПЦУ приєдналося більше ніж 500 парафій УПЦ (МП) – Епіфаній

28 липня в центрі Києва відбулося богослужіння та хресна хода духівництва і вірян Православної церкви України з нагоди Дня хрещення України-Руси.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG