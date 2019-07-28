За понад півроку до ПЦУ приєдналося більше ніж 500 парафій УПЦ (МП) – Епіфаній

Протягом понад півроку, що минули з моменту створення Православної церкви України, до неї приєдналося більше ніж 500 парафій Української православної церкви (Московського патріархату), повідомив предстоятель ПЦУ Епіфаній на брифінгу 28 липня.

Він зазначив, що процес дещо сповільнився у зв’язку з виборами, але висловив переконання, що згодом динаміка переходів поновиться.

«Загалом протягом більше ніж півроку до Православної церкви України приєдналося більше 500 парафій з боку Московського патріархату. Зараз бачимо, що процес трішки призупинився, але все одно він відбувається. По декілька парафій вже оформлюють юридично свій статус у ПЦУ, але я вірю, що в подальшому поступово завершиться вся епопея виборча, передвиборча, люди заспокояться і будуть і надалі приймати рішення колегіально, на зборах, більшістю голосів про приєднання до нашої визнаної Православної церкви України», – сказав Епіфаній.

Зустріч очільника церкви з журналістами відбулася після хресної ходи з нагоди 1031-го Дня хрещення України-Руси в Києві. Напередодні, днем раніше, відбувся молебень та хресна хода прихильників УПЦ (МП), яка є частиною Російської православної церкви. Епіфаній зазначив, що «не відчуває конкуренції» з РПЦ яка також вшановує князя Володимира Великого (зокрема, освячувала пам’ятник йому в Москві).

«Той, хто знає справжню, об’єктивну нашу українську історію, прекрасно розуміє, де коріння, яке сьогодні ми згадуємо. Ми згадуємо хрещення Руси-України, яке відбулося тут, на цих пагорбах, у водах Дніпра, біля Почайни. Тому говорити про те, що князь Володимир Великий хрестив загалом всі руські землі – це неправда, і це дуже боляче для Російської православної церкви і загалом для російської держави. Бо якщо ми обріжемо це коріння, і вони почнуть свою історію чи то з 14, чи з 15 століття, звичайно, для них це дуже боляче. Але ми знаємо і надалі будемо вивчати свою справжню українську історію, знаючи, що тут зародилося наше християнство», – підсумував митрополит.

28 липня в центрі Києва відбулося богослужіння та хресна хода духівництва і вірян Православної церкви України з нагоди Дня хрещення України-Руси.