Посол США в ЄС про Зеленського як рок-зірку, російський танкер і свої київські корені

Постійний представник США при Європейському союзі Гордон Сондланд прилетів до Києва для зустрічі з українськими політиками, включно з президентом України Володимиром Зеленським. Про свої очікування від української влади, про те як США допомагають новій команді знайти спільну мову з сусідами України на Заході та про київські корені своєї родини він розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

Оксана Думська

– 26 липня ви зустрічалися з президентом Зеленським. Чи обговорювали ви на цій зустрічі нещодавню розмову між президентами Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським та можливий майбутній візит президента України до США?

Телефонна розмова була дуже доброю. Вони швидко знайшли спільну мову

– Так, президент Зеленський і президент Трамп мали досить тривалу розмову. Вони познайомилися. Я говорив і з Дональдом Трампом, і з Володимиром Зеленським до та після телефонної розмови. Телефонна розмова була дуже доброю. Вони швидко знайшли спільну мову. Наприкінці розмови президент Трамп запросив Володимира Зеленського на зустріч у Білому домі у зручний для обох сторін час у найближчому майбутньому.

– Що ви обговорювали з президентом Зеленським під час зустрічі?

– У нас є цілий перелік питань, над якими ми працюємо. Існує команда, яку зібрав президент Трамп: посол Тейлор, який є нашим основним контактером з українською владою, спецпредставник Волкер. Також є група, яку ми називаємо «три аміго», яка включає мене, спецпредставника Волкера та міністра енергетики Ріка Перрі. І наша робота – переконатися, що американська влада сфокусована на Україні і готова швидко реагувати на українські питання.

– Які окремі питання ви порушували під час зустрічі?

– Говорили про енергетику, безпеку, війну, про команду, яку президент Зеленський збирає, верховенство права, Нафтогаз, про все на світі.

– Яка ваша позиція стосовно затримання СБУ російського танкера, який був задіяний під час інциденту у Керченській протоці у листопаді? Наскільки близько країни наблизилися до серйозної ескалації цього разу?

Володимир Зеленський демонструє росіянам, що його не можна кривдити. Він показує, що готовий відповісти

– Президент Зеленський чудово впорався з ситуацією. Він негайно звільнив моряків, адже вони не були задіяні під час захоплення, що росіяни здійснили у листопаді. Він мав право затримати танкер, як тільки той покинув міжнародні води, що він, власне, і зробив. Володимир Зеленський демонструє росіянам, що його не можна кривдити. Він показує, що готовий відповісти. Ми вважаємо, що його дії були дуже і дуже відповідальними.

– Як Ви бачите ситуацію з мілітаризацією Росією анексованого Криму, нарощенням військової потуги Росії в Чорному морі? Як Вашингтон і НАТО на це реагуватимуть?

Росіянам слід повертатися до Росії і залишити Україну у спокої

– Ми вважаємо, що росіянам слід повертатися до Росії і залишити Україну у спокої. Україна закорінена у західних цінностях, у західному вреховенстві права. Росіяни належать до Росії, а українці – до України. І Сполучені Штати, і всі наші друзі у Європі поділяють таку думку.

– Важке питання для України стосується «Північного потоку-2». Ви є противником зведення цього газонону. Як прокоментуєте налаштованість Росії та Німеччини таки реалізовувати цей проект? Чи будуть запроваджені американські санкції проти компаній, які беруть участь у проекті? Коли?

Ми хочемо, щоб Європа мала повну свободу в ухваленні політичних рішень без втручання з боку росіян

– Ми розчаровані поведінкою наших друзів у Німеччині, які підтримують завершення будівництва «Північного потоку-2». Ми думаємо, що не в інтересах Європи бути повністю енергетично залежними від Росії. Є багато інших джерел енергії, крім, зокрема, Сполучених Штатів. Також можна отримувати енергію з країн Близького Сходу, чи з країн Півдня. Ми хочемо, щоб Європа мала повну свободу в ухваленні політичних рішень без втручання з боку росіян, які вже відключали газ у найгірший момент.

– Що слід робити Україні у цій ситуації?

– Я думаю, Україна робить те, що і має робити. На чолі з президентом Зеленським Україна працює швидко і наполегливо, шукаючи інші джерела енергії. А також стежить за тим, щоб ніколи не давати Росії можливості впливати на її політичне майбутнє.

– Як США бачать відносини України, часом дуже непрості, з західними сусідами, зокрема Польщею та Угорщиною? Чи Вашингтон може допомогти налагодити ці відносини, оскільки такі конфлікти відволікають Київ на тлі агресії Росії на сході?

– Ми зробили невеликий крок уперед у цьому напрямку кілька тижнів тому, у день інавгурації президента Зеленського. Я запросив його до Брюсселя і влаштував для нього невелику вечірку, на якій були присутні лідери Польщі, Румунії та лідери кількох інших країн, а також представники Білого дому. Ми хотіли дати йому можливість встановити контакти під час неформального спілкування. Сьогодні (26 липня – ред.) ми говорили з президентом Зеленським і зрозуміли, що відносини вже починають налагоджуватися.

– Як ви можете оцінити візит президента Зеленського до Брюсселя, який відбувся кілька тижнів тому?

Президент Зеленський проявив себе красиво. Він був як рок-зірка

– Я можу оцінити лише ті події, в яких я брав участь. Президент Зеленський проявив себе красиво, як для однієї із перших міжнародних зустрічей. Він був як рок-зірка.

– П’ятий президент України Петро Порошенко напередодні зустрівся із спецпредставником США Куртом Волкером. Він говорив з ним про надання Україні ПДЧ (план дій щодочленства в НАТО, – ред.), а також закликав Сполучені Штати порушити це питання під час саміту НАТО у грудні. Як швидко Україна може отримати ПДЧ і яка позиція США щодо цього питання?

– Це не є рішенням Сполучених Штатів. Це рішення НАТО. У НАТО є конкретні процедури для потенційних членів. Я вважаю, що Україна буде гарним кандидатом, але їй треба слідувати усім протоколам НАТО та процедурам.

– Україна обрала новий парламент, який формуватиме уряд. Два місяці тому, Україна обрала нового президента, так само і в головних інституціях Європейського союзу змінилися очільники. Чи вплине це на відносини між Україною та Європейським союзом?

Одним з головних питань буде – як донести дуже і дуже чітко нашим друзям з Росії, що Україна залишається прозахідною

– Я вважаю, що відносини між Україною та Європейським Союзом вже є дуже гарними. Сполучені Штати та ЄС взаємодіють дуже тісно задля підтримки України, в багатьох питаннях, які я вам описав. У нас буде зустріч із новою очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у понеділок. У нас вже була телефонна розмова і одним з головних питань буде – як донести дуже і дуже чітко нашим друзям з Росії, що Україна залишається прозахідною.

– Президент Зеленський запропонував розширити Нормандський формат і залучити до нього Сполучені Штати та Велику Британію. Наскільки це можливо і чи допоможе це зрушити з місця імплементацію Мінських домовленостей?

– Я не хочу зараз це припускати перед зустріччю у Нормандському форматі. Я не хочу ставити когось в незручне становище, у тому числі президента Зеленського. Я хочу, щоб вони могли вирішувати проблеми під час зустрічей. Тому я не буду робити припущення.

– Сполучені Штати підтримують Україну в багатьох сферах. Які будуть наступні кроки двосторонньої співпраці?

Ми збільшимо нашу підтримку, коли Україна розпочне реформи

– Ми підтримували і будемо підтримувати Україну. Ми збільшимо нашу підтримку, коли Україна розпочне впровадження реформ, як і обіцяли. Володимира Зеленського обрали президентом із великим мандатом, адже за нього проголосувало понад 70% українських виборців. Представники влади Сполучених Штатів, такі як міністр енергетики Перрі, я, спецпредставник Волкер, вже не кажучи про посла США в Україні, у нас є ціла команда у Вашингтоні, у Державному департаменті і Білому домі, яка сфокусувала свою увагу на різних українських питаннях – військових, енергетичних, економічних, політичних, усіх.

– Які ще реформи слід втілити Україні?

– Є довгий перелік реформ. Але гарна новина в тому, що у багатьох випадках вони нескладні. Для них потрібна політична воля. Я вірю, що президент Зеленський є тією людиною, яка не лише має політичну волю, а й буде втілювати реформи. Виконання є ключовим. Говорити це добре, а виконувати – краще.

– Пане посол, розкажіть про своїх батьків, які, виявляється, родом з Києва?

Я пишаюся тим, що мої батьки народилися тут, у Києві. Я хотів би знати на якій вулиці та у якому будинку

– Я пишаюся тим, що мої батьки народилися тут, у Києві. Я хотів би знати на якій вулиці та у якому будинку. Я б міг залишитися тут. Але не зможу. Вони вочевидь говорили українською, російською та німецькою та іспанською. Тому що вони жили в Уругваї. На жаль, мої батьки померли. Але залишилися деякі сімейні записи. Тож під час одного з моїх майбутніх візитів до Києва я планую зробити невелике дослідження і, можливо, знайду, де вони народилися.