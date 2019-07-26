Зеленський та Волкер обговорили ситуацію на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером та постійним представником США при Європейському союзі Гордоном Сондландом.

Зеленський обговорив із представниками адміністрації США поточну ситуацію в зоні проведення Операції об’єднаних сил, зокрема процес розведення сил і засобів навколо Станиці Луганської.

Під час зустрічі сторони відзначили необхідність здійснення підтримуваними Росією бойовиками узгоджених сторонами взаємних кроків, які дозволять успішно завершити процес розведення сил і покращити гуманітарну ситуацію на лінії розмежування.

Посольство США в Україні повідомило, що Волкер та Сондланд обговорили співпрацю між Україною та США і висловили непохитну підтримку Сполученими Штатами демократії, безпеки та добробуту України.

26 червня українські військові відійшли з однієї з позицій перед КПВВ у Станиці Луганській. У підтримуваному Росією угрупованні «ЛНР» також заявили про розведення сил у Станиці Луганській і додали, що цей процес може зайняти до трьох днів. ​

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ заявила, що бойовики повідомили про завершення розведення сил біля Станиці Луганської.