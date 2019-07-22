Спецпредставник США Курт Волкер анонсував візит до України цього тижня. Він написав про це у твітері 22 липня.

Волкер також привітав українців із проведенням позачергових парламентських виборів.

«Вітання народові України – сильний голос за реформи! Чекаю зустрічей цього тижня в Україні», – написав Волкер.

Подробиць про майбутній візит дипломат не повідомив.