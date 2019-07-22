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22 Липень 2019, Київ 22:41
Новини | Політика

Волкер анонсував візит до України цього тижня

Подробиць про майбутній візит дипломат не навів

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Спецпредставник США Курт Волкер анонсував візит до України цього тижня. Він написав про це у твітері 22 липня.

Волкер також привітав українців із проведенням позачергових парламентських виборів.

«Вітання народові України – сильний голос за реформи! Чекаю зустрічей цього тижня в Україні», – написав Волкер.

Подробиць про майбутній візит дипломат не повідомив.

Дострокові парламентські вибори

  • 21 липня в Україні відбуваються дострокові парламентські вибори. Їх призначив президент Володимир Зеленський у свої перші дні на посаді.
  • На 424 місця у Верховній Раді претендують майже шість тисяч кандидатів.
  • В Україні продовжує діяти змішана виборча система: 225 народних депутатів обирають за партійними списками та 199 – на одномандатних округах. Ще у 26 округах на Донбасі та в Криму вибори не проводяться, оскільки ці території нині непідконтрольні українській владі. Кожному виборцю мають дати два бюлетені: один із переліком партій, другий – зі списком «мажоритарників».
  • ЦВК має встановити результати виборів до 5 серпня. Упродовж наступних п’яти днів їх мають оприлюднити в офіційній пресі. Відповідно до Конституції, на своє перше засідання Рада має зібратися до 9 вересня 2019 року включно, тобто «не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів».

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