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22 Липень 2019, Київ 21:11
Новини | Політика

Вибори до Ради: ЦВК залишилося опрацювати менше ніж 20% протоколів

Центральна виборча комісія підрахувала понад 82 відсотки протоколів

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Центральна виборча комісія підрахувала понад 82 відсотки протоколів на позачергових виборах до Верховної Ради України. Перше місце, за цими даними, по багатомандатному виборчому округу посідає партія «Слуга народу» (42,90%).

Значно відстають від лідера «Опозиційна платформа – За життя» (12,95%), «Європейська солідарність» (8,31%), «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (8,11%), партія «Голос» (6,05%).

За попередніми даними, більшість голосів у одномандатних округах отримали кандидати від партії Володимира Зеленського «Слуга народу». Найбільше голосів представники президентської партії отримали в Дніпропетровській області, жодного – у Донецькій.

У столиці представники «Слуги народу», за попередніми даними, здобули підтримку в усіх 13 округах.

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Явка виборців, за даними ЦВК, склала 49,84%. Це найнижча активність виборців на парламентських виборах в Україні.

Дострокові парламентські вибори

  • 21 липня в Україні відбуваються дострокові парламентські вибори. Їх призначив президент Володимир Зеленський у свої перші дні на посаді.
  • На 424 місця у Верховній Раді претендують майже шість тисяч кандидатів.
  • В Україні продовжує діяти змішана виборча система: 225 народних депутатів обирають за партійними списками та 199 – на одномандатних округах. Ще у 26 округах на Донбасі та в Криму вибори не проводяться, оскільки ці території нині непідконтрольні українській владі. Кожному виборцю мають дати два бюлетені: один із переліком партій, другий – зі списком «мажоритарників».
  • ЦВК має встановити результати виборів до 5 серпня. Упродовж наступних п’яти днів їх мають оприлюднити в офіційній пресі. Відповідно до Конституції, на своє перше засідання Рада має зібратися до 9 вересня 2019 року включно, тобто «не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів».

День виборів у Раду в 21 фото
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День виборів у Раду в 21 фото

21 липня в Україні відбулися дострокові парламентські вибори

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