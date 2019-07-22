Вибори до Ради: ЦВК залишилося опрацювати менше ніж 20% протоколів

Центральна виборча комісія підрахувала понад 82 відсотки протоколів на позачергових виборах до Верховної Ради України. Перше місце, за цими даними, по багатомандатному виборчому округу посідає партія «Слуга народу» (42,90%).

Значно відстають від лідера «Опозиційна платформа – За життя» (12,95%), «Європейська солідарність» (8,31%), «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (8,11%), партія «Голос» (6,05%).

За попередніми даними, більшість голосів у одномандатних округах отримали кандидати від партії Володимира Зеленського «Слуга народу». Найбільше голосів представники президентської партії отримали в Дніпропетровській області, жодного – у Донецькій.

У столиці представники «Слуги народу», за попередніми даними, здобули підтримку в усіх 13 округах.

Читайте також: Відомі політики, які не проходять у Раду. Список

Явка виборців, за даними ЦВК, склала 49,84%. Це найнижча активність виборців на парламентських виборах в Україні.