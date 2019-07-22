Вибори до Ради: ЦВК залишилося опрацювати менше ніж 20% протоколів

Центральна виборча комісія підрахувала понад 82 відсотки протоколів на позачергових виборах до Верховної Ради України. Перше місце, за цими даними, по багатомандатному виборчому округу посідає партія «Слуга народу» (42,90%).
Значно відстають від лідера «Опозиційна платформа – За життя» (12,95%), «Європейська солідарність» (8,31%), «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» (8,11%), партія «Голос» (6,05%).
За попередніми даними, більшість голосів у одномандатних округах отримали кандидати від партії Володимира Зеленського «Слуга народу». Найбільше голосів представники президентської партії отримали в Дніпропетровській області, жодного – у Донецькій.
У столиці представники «Слуги народу», за попередніми даними, здобули підтримку в усіх 13 округах.
Читайте також: Відомі політики, які не проходять у Раду. Список
Явка виборців, за даними ЦВК, склала 49,84%. Це найнижча активність виборців на парламентських виборах в Україні.
Дострокові парламентські вибори
- 21 липня в Україні відбуваються дострокові парламентські вибори. Їх призначив президент Володимир Зеленський у свої перші дні на посаді.
- На 424 місця у Верховній Раді претендують майже шість тисяч кандидатів.
- В Україні продовжує діяти змішана виборча система: 225 народних депутатів обирають за партійними списками та 199 – на одномандатних округах. Ще у 26 округах на Донбасі та в Криму вибори не проводяться, оскільки ці території нині непідконтрольні українській владі. Кожному виборцю мають дати два бюлетені: один із переліком партій, другий – зі списком «мажоритарників».
- ЦВК має встановити результати виборів до 5 серпня. Упродовж наступних п’яти днів їх мають оприлюднити в офіційній пресі. Відповідно до Конституції, на своє перше засідання Рада має зібратися до 9 вересня 2019 року включно, тобто «не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів виборів».
FACEBOOK КОМЕНТАРІ