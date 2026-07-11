«Щоб усі бачили: в Україні триває важка війна». У Швейцарії щотижня виходять на варту

(Рубрика «Точка зору»)





У центрі швейцарського міста Базель щоп’ятниці, із шостої години вечора до пів на восьму, біля міської ратуші триває варта солідарності з Україною.

Із лютого 2022 року люди щотижня збираються на площі Marktplatz, щоб нагадати: російська агресія триває, жорстока повномасштабна війна йде вже п’ятий рік. Збройні сили України захищають свої родини, домівки, державу та безпеку всієї Європи. Люди в Україні й діаспорі допомагають одне одному та своїй армії.

Перехожі зупиняються, розмовляють з учасниками акції в Базелі, фотографуються, роблять пожертви. Зібрані кошти спрямовують на допомогу захисникам України та постраждалим від російського вторгнення. Допомога завжди адресна – за конкретними запитами. Саме зараз, коли Росія знову посилює масовані обстріли українських міст, така солідарність особливо важлива.

«Неможливо залишатися байдужим»

«Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна понад усе! Збройним силам України – слава, слава, слава!» – лунало ввечері 10 липня в історичному центрі швейцарського міста на Рейні.

Я запитала учасників акції: «Чому ви приходите сюди щоп’ятниці з українськими прапорами, плакатами, свічками, фотографіями загиблих, військовополонених і зниклих безвісти?»

Василеві 72 роки, він інженер-механік, приїхав до Швейцарії з Києва у 2022 році.

«Вважаю важливим привертати увагу до того, що в Україні тривають війна і геноцид українського народу. Для досягнення сталого миру нам життєво необхідна підтримка населення Швейцарії та керівництва країни . Є українська приказка: “Моя хата скраю”. Помилково вважають, що вона про байдужість і нейтралітет. Адже саме той, хто живе скраю, першим приймає бій, стає на захист людей і своєї землі».

Аллі 72 роки, вона архітекторка, викладала в університеті у Львові. На варту приходить четвертий рік.

«Муніципалітет дав нам довгостроковий дозвіл на мітинги. Інформаційна хвиля в пресі спала, а російські обстріли тривають. Небезпечно по всій Україні. Тисячі українців перебувають у російському полоні або зникли безвісти. До Росії викрадено 20 тисяч українських дітей. Наші мігранти виконують велику волонтерську роботу : від виготовлення маскувальних сіток до постачання медикаментів, одягу для захисників, побутової техніки, навіть чаю та кави».

Ларисі 63 роки, за освітою вона вчителька, до Швейцарії приїхала з Краматорська у 2022-му.

«Я тут, щоб усі бачили: в Україні триває важка війна. Одного разу підійшов чоловік і розповів, що був у Грузії під російськими обстрілами у 2008 році. Крім п’ятничних варт, у нас є й інші акції, наприклад “Солодка місія”: пропонуємо перехожим українські смаколики за пожертви. Кошти йдуть, зокрема, на придбання автомобілів для евакуації поранених – щомісяця відправляємо в Україну щонайменше один автомобіль ».

Володимирові 73 роки, він із Донецька.

«Швейцарські ЗМІ стали менше писати про війну в Україні, але українські та швейцарські волонтери продовжують щоденну роботу. Крім постійних варт солідарності, ми проводимо тематичні акції. Російська армія руйнує українські школи, лікарні, бібліотеки, театри, музеї, церкви . Ми провели в Базелі кілька акцій на захист української культурної спадщини».

Максиміліану 35 років, він хімік, громадянин Австрії, живе у Швейцарії з 2016 року.

«У світі чиниться несправедливість, неможливо залишатися байдужим. Три роки тому в п’ятницю я їхав трамваєм повз міську ратушу, побачив людей із плакатами та українськими прапорами й приєднався до них . Відтоді беру участь у вартах солідарності з Україною та інших акціях української громади в Базелі».

Разом зі своїм другом, чилійцем Фердинандом, Максиміліан збирає та вивчає українські пісні: Гімн України, «Молитву за Україну», «Хай живе, живе вільна Україна», «Гей, соколи», «Реве та стогне Дніпр широкий» та інші.

Базельський осередок українців

Акції на підтримку України в Базелі, розташованому на стику Швейцарії, Німеччини та Франції, відбуваються з 2014 року. Відкриту групу «Базельський осередок українців» створили у фейсбуці 12 років тому. Сьогодні вона об’єднує близько 5000 підписників.

Тут публікують інформацію про культурні, освітні та гуманітарні проєкти. Із Базеля в Україну регулярно відправляють ліки та матеріали для госпіталів. Базельські волонтери підтримують і проєкти допомоги дітям: цього року Charity Foundation Impulse to Life організував для українських школярів літній табір у Франції. Багато українських дітей ростуть без батьків, які загинули, захищаючи Україну, перебувають у російському полоні або зникли безвісти.

Таких громадянських спільнот багато у Швейцарії та інших країнах. Із 2014 року волонтерський рух в Україні та українській діаспорі набув значного масштабу. Так, у 2016 році мітинги Stop Putin's War in Ukraine відбувалися більш ніж у 70 містах світу.

Україна бореться. Світ допомагає

Після лютого 2022 року допомога Україні стала частиною суспільного життя багатьох європейських країн. За даними УВКБ ООН, сьогодні в Європі перебувають понад 5,2 мільйона українських біженців, понад 73 тисячі з них – у Швейцарії.

Повномасштабна агресія Росії проти України триває п’ятий рік. Україна бореться. Світ допомагає їй вистояти.

Марина Охрімовська – редакторка «Швейцарії для всіх» (forall.swiss)

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода