Двоє місцевих жителів розмірковують над причинами тривалої міжетнічної ворожнечі: медсестра-азербайджанка пригадує заворушення, що призвели до вимушеного переселення у 80-тих, а син «екопереселенців» – сван (етнічна підгрупа грузинів, яких переселили у район у 1987 році через екологічну катастрофу після сходження лавини) розповідає про задавнені образи. Вони обидвоє працюють над тим, щоб подолати конфлікт між їхніми громадами.
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