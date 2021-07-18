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Після зіткнень між азербайджанцями і сванами в грузинському містечку: як знайти порозуміння? (відео)

Після зіткнень між азербайджанцями і сванами в грузинському містечку: як знайти порозуміння? (відео)
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Після зіткнень між азербайджанцями і сванами в грузинському містечку: як знайти порозуміння? (відео)

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Що спонукало сотні людей кидати каміння і бити залізними прутами один одного у маленькому грузинському містечку в травні 2021 року?

Двоє місцевих жителів розмірковують над причинами тривалої міжетнічної ворожнечі: медсестра-азербайджанка пригадує заворушення, що призвели до вимушеного переселення у 80-тих, а син «екопереселенців» – сван (етнічна підгрупа грузинів, яких переселили у район у 1987 році через екологічну катастрофу після сходження лавини) розповідає про задавнені образи. Вони обидвоє працюють над тим, щоб подолати конфлікт між їхніми громадами.

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