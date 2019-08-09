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Вазы для цветов или фонарики вместо мусора. В Северодонецке Луганской области молодежь создала «мастерскую» по переработке пластика. Пока это больше волонтерский проект, но его участники хотят привлечь к проблеме внимание местных властей, а также вести просветительскую кампанию среди молодежи в городах и районах области.

Из того, что многие называют «мусором», можно делать полезные вещи, считает 19-летний северодончанин Давид Пагава. Он и несколько его знакомых в гараже на окраине города создали «мастерскую» по переработке пластика. Деньги на это выиграли по грантовому проекту «Молодая энергия громад», который финансирует правительство Германии. Купили оборудование для дробления пластика, переплавки его в листы, а также станок для создания из пластика объектов различной формы. Например, ваз. Чаще всего переплавляют пластиковые крышечки.

Горшочки можно не покупать, а сделать из своего мусора

«Концепция такая. У вас есть крышечки, которые вы выбрасываете. Но из них можно сделать полезное для быта. Например, какие-то горшки, которые вы можете не покупать, а сделать из своего мусора», – говорит Давид Пагава.

Из переработанного пластика можно делать много всего, говорит участница проекта Елена Сердюк, главное подготовить необходимые формы.

Можно делать все, на что способна фантазия

«Можно делать фонари, светильник. Линейки, палитры для красок. Можно делать различные контейнеры. Украшения можно делать. В Украине этим занимаются. Такие инициативы не только в Северодонецке. Можно все, что угодно, делать. Это уже как фантазия человека работает», – рассказала Елена Сердюк.

«Зачем изготовлять новый пластик на заводах, если можно переделывать старый?»

Давид Пагава считает, что такие мастерские должны быть в каждом городе. Но пока они создаются только на энтузиазме некоторых жителей. И этим проектом они хотят привлечь внимание властей к вопросу переработки пластика.

«Во-первых, это экологическая польза. Вы знаете, что у нас много пластика выбрасывается. Очень загрязнено все, что нас окружает. Зачем изготовлять новый пластик на заводах, если можно переделывать старый? Как это делают с металлом. Только с металлом это выгодно, а с пластиком еще не так хорошо развились технологии. Но ведь все меняется. Во-вторых, экономия. Если мы научимся перерабатывать пластик, чтобы он сохранял свою структуру, то его невозможно будет отличить от того, что можно купить в магазине», – считает Давид Пагава.

Также о важности переработки пластика Давид с друзьями собираются рассказывать в других городах и районах области. Уже 10 августа собираются посетить близкие к линии разграничения города Горское и Золотое. Местной молодежи планируют не только рассказать о переработке, но и предложить самим что-то сделать на имеющемся оборудовании.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите).