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«Піджаки» на фронті. Хто і що гальмує наступ ЗСУ? | Крим.Реалії

«Піджаки» на фронті. Хто і що гальмує наступ ЗСУ? | Крим.Реалії
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«Піджаки» на фронті. Хто і що гальмує наступ ЗСУ? | Крим.Реалії

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Хто і що гальмує контрнаступ ЗСУ? Ексклюзивно Крим.Реалії розповів командир підрозділу 110 бригади ТРО ЗСУ Михайло Новосельцев.

Корінний кримчанин воює на Запорізькому напрямку, його підрозділ на передових позиціях понад півтора роки. Легкій піхоті ТРО протистоять 336 бригада морської піхоти Балтійського флоту РФ і 503 мотострілецький полк з Інгушетії. Михайло переконаний, що три танки Abrams – це не стандарти НАТО, ЗСУ не вистачає західної бронетехніки та авіації для більш успішного контрнаступу. Кримчанин із Джанкоя розмірковує, якою буде перемога України. Каже, для цього потрібно все у комплексі: артилерія, боєприпаси, FPV дрони, F-16, підготовлені командири та особовий склад. Михайло Новосельцев закінчив вище військово-політичне училище у Сімферополі, навчався разом із депутатом Держдуми Росії з Криму Михайлом Шереметом та головою Криму, призначеним Кремлем, Сергієм Аксьоновим. Військовослужбовець ЗСУ переконаний, що окупації Криму могло б і не бути. Каже, у 2014 багато кримчан обрали гроші та посади, а не вірність присязі. Чи повернеться Михайло до Криму після деокупації півострова? Про втрати ЗСУ, ставлення до полонених та хто такі «піджаки» на фронті?

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