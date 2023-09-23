«Піджаки» на фронті. Хто і що гальмує наступ ЗСУ? | Крим.Реалії

Корінний кримчанин воює на Запорізькому напрямку, його підрозділ на передових позиціях понад півтора роки. Легкій піхоті ТРО протистоять 336 бригада морської піхоти Балтійського флоту РФ і 503 мотострілецький полк з Інгушетії. Михайло переконаний, що три танки Abrams – це не стандарти НАТО, ЗСУ не вистачає західної бронетехніки та авіації для більш успішного контрнаступу. Кримчанин із Джанкоя розмірковує, якою буде перемога України. Каже, для цього потрібно все у комплексі: артилерія, боєприпаси, FPV дрони, F-16, підготовлені командири та особовий склад. Михайло Новосельцев закінчив вище військово-політичне училище у Сімферополі, навчався разом із депутатом Держдуми Росії з Криму Михайлом Шереметом та головою Криму, призначеним Кремлем, Сергієм Аксьоновим. Військовослужбовець ЗСУ переконаний, що окупації Криму могло б і не бути. Каже, у 2014 багато кримчан обрали гроші та посади, а не вірність присязі. Чи повернеться Михайло до Криму після деокупації півострова? Про втрати ЗСУ, ставлення до полонених та хто такі «піджаки» на фронті?