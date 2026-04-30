Показуємо операції порятунку з «кілзони» на Покровському напрямку

Загалом 90 процентів постачання та 100 процентів евакуацій поранених у батальйоні «Свобода» наразі здійснюють наземні роботи. Така ситуація на Добропільсько-Покровському напрямку фронту на Донеччині зумовлена намаганнями російських сил украй ускладнити логістику Сил оборони України дроновими і бомбовими ударами. Аби не піддавати життя бійців ризику, –тут застосовують роботів.

Кореспондент Радіо Свобода побачив майстерню дронів та дізнався подробиці евакуаційних місій з тилових районів військ РФ.