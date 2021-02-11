«Влада хоче знищити вільні ЗМІ» – відкритий лист представників ЗМІ Польщі до влади

У Польщі піднялась хвиля протестів засобів масової інформації проти податків з реклами, які планує у 2022 році запровадити уряд. Передбачається, що податок з реклами може принести до державної скарбниці 800 мільйонів польських злотих – в перерахунку 216 мільйонів доларів. Серед тих, хто може заплатити найбільші податки, цифрові гіганти Facebook i Google, а також, як повідомляють ЗМІ, популярні фірми, якими є Польське телебачення – Telewizja Polska, Польське радіо – Polskie Radio, Польська преса – Polska Press.

У відкритому листі до уряду і політичних лідерів десятки відомих у Польщі ЗМІ звертають увагу на те, що новий податок передусім ударить «по польському глядачеві, слухачеві, читачеві та користувачеві інтернету, а водночас також по польському виробництву, культурі, розвагах, спорту і ЗМІ».

Владі вже «недостатньо канонади судових позовів, якими пригноблюються ЗМІ, критичні до влади. Вона хоче вільні ЗМІ знищити. На «очищеному полі» мають залишитись тільки ЗМІ, над якими влада панує й які є їй вірними», мовиться далі в листі представників ЗМІ до влади.

До акції протестів, спрямованих проти запровадження податків з реклами у ЗМІ, приєднався також популярний щоденник Rzeczpospolita. Мова, по суті, про долю вільних ЗМІ, адже запровадження податку з реклами залишить «ЗМІ без вибору», до того ж, «знищення сфери вільної преси буде вбивчим для польської економіки і демократії. Буде це реальна втрата для польського читача», наголошує Rzeczpospolita.

Протест проти оподаткування реклами в ЗМІ і таким чином заклик на підтримку польського глядача, слухача, читача у відкритому листі до уряду висловили по всій країні десятки відомих польських тижневиків, щоденників, телеканалів і радіо, інтернет-ресурсів.

Зі свого боку Міністерство фінансів Польщі стверджує, що отримані від оподаткування реклами у ЗМІ кошти не увійдуть до державного бюджету, а будуть передані «безпосередньо на рахунки Національного фонду здоров’я, Національного фонду збереження пам’яток, а також до Фонду, який підтримує проєкти, пов’язані з культурою й національною спадщиною в ділянці ЗМІ.

На думку журналіста, політика, держсекретаря чеського Міністерства культури, національної спадщини і спорту Ярослава Селліна суперечки навколо проєкту оподаткування реклами у ЗМІ та «емоційне напруження» в цій ситуації зайві», адже подібне оподаткування реклами в ЗМІ діє, наприклад, від 1920-х років в Австрії, а також в багатьох європейських країнах – у Франції, Бельгії, Іспанії, Італії. Ярослав Селлін закликає зацікавлені сторони до діалогу і консультацій.