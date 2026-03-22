Понад 60 років у служінні: у Києві попрощалися з патріархом Філаретом

Служінню церкві він присвятив 60 років: був митрополитом Російської православної церкви, а згодом став одним із лідерів руху за незалежність українського православ’я.

Заупокійна Божественна літургія та чин відспівування відбулися у Михайлівському Золотоверхому монастирі. Богослужіння очолив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній у співслужінні духовенства.

Після цього жалобна процесія з тілом Філарета пройшла від монастиря через Софійську площу до Володимирського кафедрального собору. Там завершили відспівування і поховали патріарха – відповідно до його духовного заповіту.

Перед цим із Філаретом кілька днів прощалися в Києві. До храму приходили віряни, духовенство та містяни.

Як проходилa церемонія прощання та що говорять люди, які прийшли вшанувати пам’ять патріарха – у матеріалі Радіо Свобода.