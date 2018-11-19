Сенатор США Портман: згадуючи жахи Голодомору, ми також пам’ятаємо про стійкість і мужність українського народу

«Ці жахи не мають повторитись», – наголосив сенатор США Роб Портман (республіканець, штат Огайо) під час виступу на конференції в Вашингтоні, присвяченій вшануванню пам’яті жертв Голодомору 15 листопада.

«Ми не тільки згадуємо жахи (Голодомору), але і пам’ятаємо про стійкість українського народу», – наголосив сенатор, виступаючи в центрі Heritage.

Портман відзначив ту увагу, яку в Конгресі США, а також у Державному департаменті приділяють Україні. «Нам подобається з вами працювати, – сказав Портман, звертаючись до помічника держсекретаря у справах Європи і Євразії Весса Мітчелла, – тому що у вашому серці ви справді дбаєте про Україну. Багато в чому Україна – це приклад того, що може відбутись у Центральній та Східній Європі. Те, що відбувається в Україні, як ви і зазначили, буде відчуватись у Європі і, насправді, й у світі, тому ми маємо рішуче підтримувати Україну», – наголосив сенатор.

Портман поділився своїми враженнями від візиту до східної України цього року і відзначив патріотизм українських військових.

«…Я був на лінії контакту нещодавно і мав змогу побачити хоробрих українських військових, які ризикують своїм життям задля країни. Великі патріоти. Але ширше, вони ризикують життям задля всіх нас і знову піднімаються проти агресії, яка тепер іде з Росії. Ми пам’ятаємо жахи, які відбувались 85 років тому, і тепер ми маємо як забезпечити, щоб ці жахи залишились у підручниках історії і ніколи не повторювались, так і підтримати стійкість і силу українського народу», – сказав сенатор.

Портман активно працює над питаннями оборонної допомоги та підтримки України в Конгресі США.

«Як співголова групи підтримки України в Сенаті, я маю честь представляти близько 50 000 американців українського походження в Огайо. Ми мусимо продовжувати робити все, що в наших силах, щоб підтримувати політику Конгресу США, яка підтримує прагнення українського народу і забезпечує, щоб Україна могла захистити свій народ, кордони та суверенітет», – сказав Роб Портман.

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