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Точка зору

Необхідно боротися за звільнення Владислава Єсипенка і всіх заручників режиму Путіна

Дружина заарештованого Владислава Єсипенка Катерина з плакатом на його підтримку біля Офісу президента України. Київ, 7 липня 2021 року

(Рубрика «Точка зору»)

Наше головне завдання сьогодні – пам’ятати, що люди, які були заарештовані на території Російської Федерації, на окупованих нею територіях до 24 лютого 2022 року, є такими ж військовополоненими і заручниками режиму Володимира Путіна, як і ті, хто потрапив у полон російських агресорів після початку нового етапу російських дій з окупації України.

І саме так ми маємо розцінювати ту ситуацію, що склалася і навколо Владислава Єсипенка, і навколо інших заручників Кремля. Я хочу нагадати вам, що Владислав – це не перший співробітник Радіо Свобода, який став в'язнем у тюрмах окупаційних режимів, створених Путіном після 2014-го року.

Однак ми дочекалися звільнення Миколи Семени, ми дочекалися звільнення Станіслава Асєєва, і я абсолютно впевнений, що міжнародні зусилля та українські зусилля, пов’язані з необхідністю звільнити Владислава Єсипенка з тюрми на території окупованого Криму, також мають дати результат.

Справа Єсипенка. Як під тортурами підписав визнання фрілансер Крим.Реалії? (відео)
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Справа Єсипенка. Як під тортурами підписав визнання фрілансер Крим.Реалії? (відео)

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Я абсолютно впевнений, що це ув’язнення – чіткий сигнал усім незалежним журналістам, які працюють на території самої Російської Федерації та на окупованих нею територіях. Я абсолютно певний, що це сигнал, спрямований і до Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) як до корпорації, яка завжди викликала неймовірне роздратування і у керівництва Радянського Союзу, і у керівництва сьогоднішньої Російської Федерації.

У серпні 1991 року, практично відразу після поразки путчу керівників тодішньої комуністичної партії і КГБ, президент Російської Федерації Борис Єльцин підписав спеціальний указ про акредитацію Радіо Свобода на території Російської Федерації та створення офісу цієї організації в Москві.

Цьогоріч, саме напередодні нападу Росії на Україну, офіс Радіо Свобода у російській столиці припинив своє існування, і це також стало результатом постійного, я б сказав, цілеспрямованого знищення навіть тих залишків незалежної журналістики, які ще існували в Російській Федерації.

#FreeYesypenko: в Києві відбулась акція на підтримку фрілансера Крим.Реалії Владислава Єсипенка (фотогалерея)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

#FreeYesypenko: в Києві відбулась акція на підтримку фрілансера Крим.Реалії Владислава Єсипенка (фотогалерея)

Владислав Єсипенко був затриманий у Криму в березні цього року

І абсолютно очевидно, що тоді, коли Радіо Свобода створила спеціальні проєкти для жителів окупованих територій, щоб не дати їм, так би мовити, «залишитися у темряві» з пропагандистською, брехливою інформацією самої Росії та її найманців і пропагандистські медіа, які обслуговують інтереси Кремля, звичайно, ці проєкти викликають також неймовірне роздратування, я б сказав ненависть російських окупантів,

І саме тому журналісти, які працюють на ці проєкти, вони також весь час, якщо вони перебувають на окупованих територіях, є в очевидній зоні ризику. Ми маємо про це пам’ятати. Пам’ятати і з точки зору необхідності забезпечення вільних прав журналістів, і з точки зору звільнення всіх українських громадян, які перебувають сьогодні в заручниках у режиму Володимира Путіна.

(Виступ Віталія Портникова на пресконференції, присвяченій журналісту-фрілансеру Крим.Реалії Владиславу Єсипенку, який вже півтора року перебуває у тюремному ув'язненні в анексованому Росією Криму).

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

Оригіналпублікації – на сайті Крим.Реалії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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    Віталій Портников

    Співпрацює з Радіо Свобода з 1991 року. Народився в 1967 році в Києві. Закінчив факультет журналістики МДУ. Працював парламентським кореспондентом «Молоді України», колумністом низки українських, російських, білоруських, польських, ізраїльських, латвійських газет та інтернет-видань. Також є засновником і ведучим телевізійної дискусійної програми «Політклуб», що виходить зараз в ефірі телеканалу «Еспресо». У російській редакції Радіо Свобода веде програму «Дороги до свободи», присвячену Україні після Майдану і пострадянському простору.

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