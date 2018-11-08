«Об’єднані прапором»: як українці всього світу борються за повернення Криму

До проблеми деокупації Криму все активніше долучається міжнародна громадськість. Зокрема, правозахисники та активісти різних країн об’єдналися в громадський рух #LIBERATECRIMEA. З ініціативи цього руху проходить акція «Об’єднані прапором». Про її особливості в інтерв’ю Крим.Реалії розповідає координатор акції Микола Круцик.

‒ Пане Миколо, розкажіть трохи про себе нашим читачам.

‒ Як на мене, то дуже важко писати або говорити про себе. Краще, коли про це говорять або пишуть люди, які знають чи спостерігають за моєю діяльністю в минулому та сьогодні.

Скажу тільки те, що ще у 2000-х роках майже вся моя сім’я змушена була виїхати за кордон, адже ще тоді члени нашої родини не поділяли погляди попередньої влади в Україні. Це політична діяльність мого батька Романа Круцика та багато іншого.

‒ В яку країну виїхала ваша сім’я?

‒ Я та моя дружина приїхали до Ірландії у 2001 році. Кілька років ми влаштовували своє особисте життя: навчання, робота, вивчення мови ‒ все, що стосується стабільного та спокійного життя. Але спогади про Україну, про неньку, яка виховувала нас у патріотичному дусі, дали мені поштовх для пошуку й об’єднання українців, які живуть в Ірландії. Ось так завдяки українським патріотам, яких тоді було небагато, зароджувалися перші громади, союзи, об’єднання українців на території Ірландії.

‒ Що таке акція «Об’єднані прапором»?

‒ Акція «Об’єднані прапором» почалася у 2017 році. У посольстві України в Ірландії відбулися збори українських громад ‒ там було запропоновано розпочати акцію, яка змогла б об’єднати українців усього світу. Так виникла ідея розпочати акцію «Об’єднані прапором». У 2017 році пробна версія акції охопила кілька країн Європи. А вже на початку цього року до акції приєдналися понад 20 країн світу. У зв’язку з великою кількістю охочих приєднатися до акції країн група координаторів вирішила використати два прапори: один подорожував Європою, інший ‒ континентами. У День державного прапора України вони зустрілися в Києві. Акція набула широкого розголосу, а найголовніше ‒ справді об’єднала велику кількість українських та кримськотатарських громад світу.

‒ Нова акція вже з кримськотатарським прапором відбувається в межах руху #LIBERATECRIMEA?

‒ Так, звісно. Після проведення акції «Об’єднані прапором», що з’єднала українські та кримськотатарські громади, від члена Меджлісу кримськотатарського народу Ескендера Барієва нам стало відомо, що починає свою роботу міжнародний громадський рух за деокупацію Криму ‒ #LIBERATECRIMEA. Проект «Об’єднані прапором» з радістю приєднався до спільної роботи. Ми запропонували почати нову акцію в межах руху #LIBERATECRIMEA: відрядити в подорож світом кримськотатарський прапор, туди, де живуть кримські татари й українці.

‒ Що таке команда руху #LIBERATECRIMEA?

‒ Це потужна команда патріотів, поважних і розумних людей, а найголовніше ‒ це в основному молодь, яка любить Україну. Учасники руху готові зробити все для того, щоб повернути Крим де-факто до складу України, а кримські татари, яких змусили виїхати з анексованого Криму, могли повернутися на свою рідну землю.

‒ Які завдання ставить перед собою рух #LIBERATECRIMEA та акція «Об’єднані прапором», зокрема?

Учасники руху готові зробити все для того, щоб повернути Крим де-факто до складу України, а кримські татари могли повернутися на свою рідну землю

‒ Перш за все, донести світовій спільноті, що Крим є і буде в складі України. Що його корінне населення ‒ кримські татари ‒ є повноправними жителями Криму та громадянами України. Що загроза з боку Росії як країни-агресора існує досі. Що тільки спільно зі світовим товариством можна змусити Росію повернути Україні всі окуповані території й відповісти за всі скоєні злочини перед людством.

‒ Які успіхи вже має рух #LIBERATECRIMEA?

‒ Перша розширена зустріч представників руху #LIBERATECRIMEA відбулася з 12 до 14 жовтня цього року в Києві, де були напрацьовані варіанти різних напрямків щодо захисту прав людини в Криму та деокупації Криму. У зустрічі брали участь представники різних напрямків: політологи, волонтери, представники українських і кримськотатарських громад з-за кордону, журналісти та, звичайно ж, молодь, яка безпосередньо має стосунок до Криму й України загалом. Розповіли, що рух вже успішно показав себе навіть в анексованому Криму.

‒ Як відбувається зараз акція «Об’єднані прапором»?

– Акція «Об’єднані прапором» ‒ #LIBERATECRIMEA розпочала роботу ще в жовтні. Кримськотатарський прапор передали представникам українців Австралії. Зараз прапор подорожує великими містами Австралії, а також приєднує до акції громади інших країн світу, які живуть в Австралії.

Уже в листопаді прапор зустрінуть у США, Канаді, Аргентині. 18 січня українська громада Ірландії зустріне прапор для проведення акції, після чого прапор відвідає ще близько 20 країн Європи та Азії.

Завершальною країною, де побуває прапор, буде Ізраїль. Саме 31 травня українські громади Ізраїлю зустрінуть прапор і проведуть низку акцій, після чого прапор привезуть в Україну, саме до святкування Дня кримськотатарського прапора в Києві. Від кожної країни-учасниці приїдуть представники українських і кримськотатарських громад ‒ 26 червня до Дня святкування кримськотатарського прапора.

‒ Які плани у вашої команди?

‒ Важко ставити довготривалі цілі в період війни з агресором ‒ Росією. Перше, над чим працює команда, ‒ це діяльність у напрямку якнайшвидшого звільнення українських і кримськотатарських політв’язнів у російських в’язницях, деокупації Криму та звільнення від окупантів територій на сході України, захисту прав людини в цілому й на окупованих територіях зокрема.

У Радіо Свобода також є цікаві новини, які не потрапляють на сайт. Читайте їх у Telegram-каналі.