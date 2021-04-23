Постраждав музей «Тюрма на Лонцького». Тут катували бійців УПА і українських дисидентів

(Рубрика «Точка зору»)

Ярина Ясиневич

Через пожежу дуже постраждав львівський музей «Тюрма на Лонцького», унікальна пам’ятка історії, де головним експонатом було саме приміщення в’язниці, де катували українських повстанців, дисидентів та борців за незалежність.

І який ми разом із вами виривали в СБУ у 2006–2008 роках, щоб створити Музей. А потім захищали від переслідувань директора історика Руслана Забілого та весь колектив музею у 2011–2012 роках. Пам’ятаєте «справу істориків» за часів Януковича та Хорошковського?

Ліда Тополевська вчора (22 квітня) кинулася рятувати спадщину та історичні архіви у задимленому і охопленому пожежею Національному музеї «Тюрма на Лонцького».

Завдяки їй вдалося уникнути низки руйнувань, щоб пробитися всередину крізь укріплену і заґратовану тюрму, виграти час для гасіння вогню.

Ліда Тополевська врятувала унікальний архів ОУН та УПА, із сотнями тисяч документів та фотографій, бібліотеку

Лідія весь час перебувала заблокованою на третьому поверсі приміщення, в тюрмі, за заґратованими вікнами, серед диму і вогню, але, на щастя і завдяки пожежникам, не постраждала.

У цій тюрмі ув’язнювали наших героїв, тут вбили брата Романа Шухевича Юрія, і тут сидів його син Юрій, катували лідера ОУН Степана Бандеру та дисидентів Ірину Калинець та Івана Геля, першого командира УПА «Клима Савура» та десятки тисяч українців, що відстоювали свободу.

Цей проєкт – Музей – ініційований Центром досліджень визвольного руху ще 2004 року, притягує відданих людей на всьому шляху свого створення.

В Європі таких музеїв-тюрем, що показують злочинну суть тоталітаризму, лише три

Наша команда зазнала тиску силовиків, обшуків і кримінального переслідування в 2011–14 роках, і навіть продовжує створювати героїв, не побоюся цього гучного слова.

Ліда Тополевська вчора врятувала унікальний архів ОУН та УПА, із сотнями тисяч документів та фотографій, бібліотеку, фонди музею та реставраційну лабораторію.

В Європі таких музеїв-тюрем, що показують злочинну суть тоталітаризму, лише три.

Сьогодні ми просимо про першу допомогу, щоб усувати наслідки затоплення, хоч відремонтувати вікна та двері. Повністю збитки оцінить комісія, ми ще не готові уявити собі цей виклик – суму і бідний український музей.

Ярина Ясиневич – керівник програм Центру досліджень визвольного руху

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