Великі православні маневри на осі Київ-Москва (світова преса)  

Американський часопис The Washington Post пише про придушення діяльності НАБУ з боку політичної еліти в Україні. Французький тижневик Le Point пише про налаштованість США тиснути на Росію з метою досягти вирішення конфлікту в Україні. А італійське періодичне видання La Stampa торкається теми можливого замирення Московського та Київського патріархатів.

Американський часопис The Washington Post публікує статтю «Успіх, а згодом придушення діяльності українського антикорупційного бюро».

Вашингтонське видання зазначає, що антикорупційна агенція (НАБУ), заснована в Україні лише два роки тому, мала б стати рушійною силою, яка б викорінила систематичну корупцію, що виснажує ресурси держави і викликає занепокоєння західних союзників. Проте замість цього НАБУ стало ціллю нападів оточення президента Петра Порошенка, яке намагається приборкати діяльність і повноваження цього бюро.

Голова НАБУ Артем Ситник сказав, що за спробами послаблення діяльності його агенції стоїть «острах політичної та бізнесової еліти України».

«Стара та нова еліти доволі перелякані. Вже немає більше жодних недоторканних. Напади на НАБУ безпосередньо пов’язані з фактом того, що ми розслідуємо велику кількість кримінальних справ щодо людей, які контролюють медіа, матеріальні та адміністративні ресурси», – заявив Голова НАБУ Артем Ситник.

Вашингтонський часопис нагадує, що від часу створення 2015 року, НАБУ розслідувала 461 справу, у яких проходили керівники бізнесу, урядовці та судді, звинувачені в участі у корупційних схемах.

На думку Ситника, як підкреслює видання, нинішня кампанія проти його агенції розпочалась після порушення справи проти сина міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Як вважає Ситник, Аваков наголосив, що його син є невинуватим, а НАБУ підпала під політичний вплив.

Далі американська газета зазначає, що директор МВФ Крістін Лаґард висловила занепокоєння нещодавнім розвитком подій навколо НАБУ. Вона закликала український уряд та парламент забезпечити незалежність НАБУ і якомога швидше створити незалежний антикорупційний суд, який вів би справи, пов’язані з корупцією на найвищому рівні.

Видання нагадує, що саме незадоволення корупцією в Україні стало однією з причин повалення проросійського президента України Віктора Януковича у лютому 2014 року.

Неспроможність президента Порошенка дати собі раду з корупцією спричинилось до закликів до його імпічменту з боку колишнього президента Грузії Михеїла Саакашвілі, який став українським опозиційним лідером. Зрештою, як пише газета, Саакашвілі було заарештовано за звинуваченнями у тому, що він діє за вказівками з Росії і планує повалити владу президента Порошенка.

«Порошенко веде далі традиції старої номенклатури, – каже керівник «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін. – Та сама стара еліта, ті самі люди взяли собі нові політичні гасла, але їхній спосіб мислення і їхні цілі залишаються тими самими, що й раніше».

Переклад твіту: «Успіх, а згодом придушення діяльності українського антикорупційного бюро»:

Французький суспільно-політичний тижневик Le Point публікує статтю «США переходять у наступ проти Росії в питанні України».

Видання пише, що США різко дали зрозуміти Росії, що розбіжності у позиції Москви з питання конфлікту в Україні перешкоджають нормалізації американо-російських відносин. Держсекретар США Рекс Тіллерсон, як зазначає тижневик, заявив, що обопільні стосунки нині перебувають на найнижчому рівні за досить довгий час.

Все це відбувається на тлі обговорення у Вашингтоні і Москві пропозиції щодо розміщення миротворців ООН у зоні конфлікту на сході України. Втім, як вказує французьке видання, зближення позицій США та Росії з цього питання виглядає доволі далекою перспективою.

«Питання, яке блокує поліпшення взаємин США та Росії, це питання України. Ми можемо сперечатися щодо інших питань, проте коли одна країна вдирається до іншої, цю суперечність важко ігнорувати або ж її прийняти», – заявив Тіллерсон.

Le Point додає, що США не знімуть санкцій з Росії, доки Кремль контролює Крим та окуповані терени Донбасу. На додаток, як пише видання, цьогоріч на Донбасі було вбито більше цивільних аніж торік. Випадки порушення угод про припинення вогню збільшились на 60%.

«Ми мусимо чітко визначити джерело насильства в Україні. Росія озброює, скеровує, тренує та бере участь у бойових діях проти українського урядового війська», – Тіллерсон.

Переклад твіту: «Рекс Тіллерсон згадав, що президент Трамп чітко сподівався минулого року поліпшити стосунки з Росією. Проте цьому поліпшенню заважає саме питання України»:

Поважний італійський часопис La Stampa, який видається у Турині, містить матеріал «Православ’я. Великі маневри на осі Москва – Київ».

Видання пише, що останньо низка подій підтвердила можливість відкриття каналів для діалогу між православними церквами Московського та Київського патріархатів. Втім, додає італійський часопис, цілі можливого відновлення стосунків між Московським та Київським патріархатами і надалі постають не зовсім чіткими.

У своїх заявах патріарх Філарет наполягає на тому, що Київський патріархат ніколи не відмовиться від мети здобуття повної незалежності від Москви. У той сам час Московський патріархат, як пише туринська газета, вже заснував комісію, яка б мала вивчити можливість замирення з Київським патріархатом.

La Stampa зазначає, що перспектива відновлення стосунків між православними під проводом Київського патріарха Філарета та їхніми єдиновірцями під проводом Московського патріарха Кирила постає річчю доволі новою, якщо взяти до уваги жорстокість та, досить часто, насильство, якими позначається розкол між православними в Україні впродовж останніх десятиріч.

На додаток, до цього усього ще й додався конфлікт на сході України. Італійський часопис вказує, що тут доволі помітним є ще й фінансовий аспект справи. Якщо 1991 року в Україні існувало 15 тисяч парафій, які підпорядковувались Московському патріархатові (тоді як у самій Росії їх залишалось лише 6 тисяч), у перші роки нового тисячоліття більш ніж половина з них вирішила залишити московську «орбіту».

З іншого боку, як нагадує газета, українські політики вже кілька разів звертались до Константинопольського патріарха за його підтримкою у справі «народження» української національної православної церкви. Зі свого боку, Вселенський патріарх Варфоломій, як завершує італійський часопис, доволі обережно підходить до розв’язання українського православного «вузла».

Переклад твіту: «Православ’я. Великі маневри на вісі Москва – Київ»: