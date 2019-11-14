«Виглядає як мімікрія»: про роботу лабораторії «Сінево» в Криму

Олексіна Дорогань, Інна Аннітова

Фірмове найменування, товарний знак, реклама як у європейської мережі ‒ так працюють медичні лабораторії під ім’ям «Сінево» в Сімферополі, Севастополі та Ялті. І це після анексії Криму Росією і запровадження санкцій. До 2014 року за цими ж адресами були розташовані лабораторії компанії «Сінево Україна», тутешній персонал і зараз на запитання клієнтів відповідає: мовляв, працюють уже десять років.​

Міжнародна лабораторна мережа Synevo належить медичному холдингові Medicover і налічує 95 лабораторій у десяти країнах Європи (в материковій Україні сім лабораторій). «Сінево Україна» стверджує, що робота в Криму припинена ще навесні 2014 року, заяву про це «пам’ятає» інтернет. Але це не завадило лабораторіям на півострові користуватися схожою зовнішньою рекламою.

Крим.Реалії показали відзнятий у Криму матеріал комерційному директорові і юристові «Сінево Україна» в Києві Миколі Скавронському. Особливу увагу приділили бланкам, які видають кримчанам.

«Це виглядає як мімікрія (маскування ‒ ред.) під компанію Synevo. З того, що ми можемо прокоментувати, айдентиті (корпоративний стиль ‒ ред.), яке використовується, дуже схоже на ту, яку використовувала компанія Synevo до ребрендингу, який відбувся в 2017 році. Логотипи, зовнішній вигляд, якісь фотографії, які можна взяти з інтернету, всі схожі на Synevo, але однозначно це не те Synevo, яке є зараз в Україні», ‒ зазначив Скавронський.

Що ж за компанія керує кримськими лабораторіями? У російському реєстрі значиться фірма «Інтерлабор», засновник ‒ фізична особа Маліка Шахмурзаєва, вона ж і гендиректор. Клієнтів у Криму продовжують переконувати в тому, що це європейська компанія, але з дирекцією в Москві.

«Власна лабораторія, зі своєю апаратурою. Одна в Сімферополі, одна в Москві. Складніші аналізи робляться в Москві. Основна маса робиться в Сімферополі. Ми нікому не віддаємо, робимо все самі. Знову ж таки ‒ це європейська компанія, але генеральна дирекція, дійсно, в Москві», ‒ розповідають представники лабораторії.

Перевірити вірогідність інформації або подивитися ліцензію компанії неможливо ‒ всі зазначені рекламні борди лабораторії сайти і сторінки не працюють

Іще рік тому у фірми, яка керує лабораторіями в Криму, була зовсім інша назва ‒ «Сінево Крим». Назву змінили – запис про це зберігся, наприклад, у документах підконтрольного Кремлю Міністерства охорони здоров’я Криму. А ось перевірити вірогідність інформації або подивитися ліцензію компанії неможливо ‒ всі зазначені рекламні борди лабораторії сайти і сторінки не працюють.

Москва у збитку, Крим приносить прибуток

Згідно з відкритими відомостями російських реєстрів, у фірми, що розпоряджається кримськими лабораторіями, на початку 2018 року був інший гендиректор ‒ Олег Бурдуковський.

Людина з цим ім’ям досі значиться в реєстрах як керівник російських компаній «Сінево централ лаб рус» і «ІнтерЛаб». А засновник російського «ІнтерЛаба» ‒ той самий європейський холдинг Medicover.

Але ще у 2017 році російське видання Vademecum, яке пише про індустрію медицини, повідомило: європейська мережа Synevo йде з московського ринку, розсилає клієнтам повідомлення про це. Але кримські лабораторії залишаються далі, бо дають прибуток.

«Московські лабораторії (ТОВ «Компанія ІнтерЛаб») у 2015 році заробили загалом 79,5 мільйона рублів, а кримські і севастопольські (ТОВ «Сінево Крим») ‒ 88,5 мільйона рублів. Збиток у Москві перевищив 258 мільйонів рублів, а точкам у Криму і Севастополі вдалося домогтися прибутку ‒ понад 12 мільйонів рублів… У Криму лабораторії Synevo продовжать роботу, уточнили в кол-центрі компанії. Гендиректор «Сінево Крим» Олег Бурдуковський відмовився від коментарів», ‒ повідомляється в матеріалі Vademecum.

Видання зробило свій висновок про те, чому лабораторії в Криму ‒ прибуткові.

«Впізнаваність бренду на українському ринку підтверджує і відносна успішність лабораторій Synevo в Криму», ‒ мовиться у статті.

До публікації матеріалу Крим.Реалії так і не отримали відповіді на запит від директора російського «ІнтерЛаба» Олега Бурдуковського. За інформацією з відкритих джерел, ця фірма мала право користування товарним знаком Synevo до кінця 2018 року, причому на території Росії, але договір був розірваний. А зараз ліцензія на користування є у російської фірми «Сінево централ лаб рус».

Лабораторії в Криму такого права не мали взагалі, стверджує юрист «Сінево Україна», партнер юридичної фірми SDM Partners Сергій Дзіс.

«Якесь приміщення, інакше це я не можу назвати, використовує візуалізацію, яка дуже схожа на товарні знаки, які зареєстровані на ім’я концерну Medicover. Само собою, це не передбачає використання і надання права використання торгових марок на таких територіях, якою зараз, на жаль, є територія Автономної Республіки Крим», ‒ каже Сергій Дзіс.

Юрист «Сінево Україна» вважає, що права їхньої фірми в Криму порушені. Такий випадок для міжнародних корпорацій не новий.

Якщо ми подаватимемо, згідно із законодавством України це необхідно, позов про захист наших прав та інтересів до судів України, зрозуміло, що там рішення не буде виконане. Якщо ж подаватимемо позови до судів Росії, ми, скажімо так, відразу ж автоматично порушуємо режим санкцій

«Якщо ми подаватимемо, згідно із законодавством України це необхідно, позов про захист наших прав та інтересів до судів України, зрозуміло, що там (у Криму ‒ ред.) рішення не буде виконане. Якщо ж подаватимемо позови до судів Росії, ми, скажімо так, відразу ж автоматично порушуємо режим санкцій. Шукатимемо шляхи. Є у нас певні напрацювання. Однозначно Synevo і концерн Medicover не залишать це просто так», ‒ запевнив Сергій Дзіс.

Які саме юридичні заходи вживатиме «Сінево Україна», у компанії поки не повідомляють. Реакція штаб-квартири холдингу Medicover, розташованої у Швеції, невідома, на момент підготовки матеріалу відповідь на інформаційний запит редакція Крим.Реалії не отримала.