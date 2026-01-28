28 січня у Києві відбулося прощання з 36-річним рятувальником Олександром Зібровим.
Співробітник ДСНС помер у лікарні від тяжких травм, отриманих 9 січня під час повторного обстрілу військовими армії РФ Дарницького району Києва. Лікарі боролися за його життя упродовж 18 днів.
Олександр Зібров проходив службу у 24-й державній пожежно-рятувальній частині.
В останню путь чоловіка провели під звуки сирен пожежних машин.
Колеги описують Олександра Зіброва як надзвичайно добру, щиру людину та люблячого батька двох синів.
