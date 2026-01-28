Доступність посилання

Прощання із рятувальником Олександром Зібровим

28 січня у Києві відбулося прощання з 36-річним рятувальником Олександром Зібровим.

Співробітник ДСНС помер у лікарні від тяжких травм, отриманих 9 січня під час повторного обстрілу військовими армії РФ Дарницького району Києва. Лікарі боролися за його життя упродовж 18 днів.

Олександр Зібров проходив службу у 24-й державній пожежно-рятувальній частині.

В останню путь чоловіка провели під звуки сирен пожежних машин.

Колеги описують Олександра Зіброва як надзвичайно добру, щиру людину та люблячого батька двох синів.


Сергій Нужненко

Сергій Нужненко – репортажний фотограф. Був учасником Революції гідності, пережив побиття «беркутівцями» і тримання під вартою. У 2016 році Нужненко почав співпрацювати з Радіо Свобода як фрілансер, а у 2021 долучився до команди як штатний фотограф. З лютого 2022 року став воєнним фотокореспондентом Радіо Свобода. Знімав події на Київщині, Чернігівщині, Харківщині, а зараз переважно працює на Донбасі. Коли 31 березня 2023 року до річниці звільнення Київщини Укрпошта випустила нову серію марок, то знімки фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка використали для марок із зображеннями Ірпеня та Бучі. Роботи Нужненка доповнили міжнародну виставку #OntheFrontlinesofTruth, яку організували громадська організація Інститут масової інформації та міжнародна організація в галузі розвитку незалежних медіа Internews. Фотографії виставили на вокзалі у Вільнюсі. Також знімок Нужненка про російську агресію в Україні увійшов у 100 фотографій 2022 року за версією журналу Time.

У 2024 році воєнний фотокор Радіо Свобода Сергій Нужненко став лауреатом українського конкурсу «Честь професії».

