28 січня у Києві відбулося прощання з 36-річним рятувальником Олександром Зібровим.

Співробітник ДСНС помер у лікарні від тяжких травм, отриманих 9 січня під час повторного обстрілу військовими армії РФ Дарницького району Києва. Лікарі боролися за його життя упродовж 18 днів.

Олександр Зібров проходив службу у 24-й державній пожежно-рятувальній частині.

В останню путь чоловіка провели під звуки сирен пожежних машин.

Колеги описують Олександра Зіброва як надзвичайно добру, щиру людину та люблячого батька двох синів.



