Десятки активістів було затримано 10 січня щонайменше в трьох основних містах Казахстану, включаючи столицю Нур-Султан, під час місцевих і парламентських виборів. Протестувальники зібралися в найбільшому місті країни, Алмати, закликаючи до бойкоту голосування і засуджуючи авторитарну партію «Нур Отан» експрезидента Нурсултана Назарбаєва, правлячу партію з 1999 року. (Відео: Казахська редакція Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода)