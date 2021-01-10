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10 січня 2021, Київ 18:28
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Протестувальники затримані в Казахстані під час парламентських виборів (відео)

Протестувальники затримані в Казахстані під час парламентських виборів (відео)
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Протестувальники затримані в Казахстані під час парламентських виборів (відео)

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Десятки активістів було затримано 10 січня щонайменше в трьох основних містах Казахстану, включаючи столицю Нур-Султан, під час місцевих і парламентських виборів. Протестувальники зібралися в найбільшому місті країни, Алмати, закликаючи до бойкоту голосування і засуджуючи авторитарну партію «Нур Отан» експрезидента Нурсултана Назарбаєва, правлячу партію з 1999 року. (Відео: Казахська редакція Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода)

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