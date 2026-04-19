«Коментарі про московські справи» Сигізмунда фон Герберштейна. За 500 років мало що змінилося

Сигізмунд фон Герберштейн (1486–1566) був дипломатом у Священній Римській імперії.

Він двічі, у 1517 та 1526 роках побував у Москві як посол.

Це дало йому змогу побачити зсередини життя Московії, зокрема політичні порядки в цій державі, яка в той час набирала сили й почала витісняти зі східноєвропейських просторів Велике князівство Литовське й Руське.

У 1549 році Сигізмунд фон Герберштейн написав працю «Rerum Moscoviticarum Commentarii» («Коментарі про московські справи»).

І хоч ці спостереження були написані майже 500 років тому, вони і сьогодні видаються актуальними.

Чому? Судіть самі.

Про князя Івана ІІІ, якому тоді вдалося значно розширити кордони Московії, Сигізмунд фон Герберштейн писав:

«Для бідних людей, пригноблених й ображених більш могутніми, доступу до нього не було. Під час обідів він так напивався, що його долав сон, при цьому всі запрошені сиділи налякані й мовчали . Коли прокидався, то він звично протирав очі й починав жартувати й виявляв веселість щодо гостей. Зрештою, яким би він могутнім не був, він все ж був змушений підкорятися татарам. Коли прибували татарські посли, він виходив до них за місто назустріч і, стоячи, вислуховував їх, коли вони сиділи…»

Хіба, це поєднання деспотизму щодо власного народу і раболіпства щодо тих, хто сильніший, не повторюється зараз очільником Росії Путіним?

Не кращим був наступник Івана ІІІ, його син Василь ІІІ.

Сигізмунд фон Герберштейн так писав про нього:

«Хоча государ Василь був дуже нещасливим на війні, його (піддані) завжди хвалять його, начебто він провадив вдало справи . І нехай додому поверталася ледь чи не половина воїнів, однак московіти роблять вигляд, начебто в бою не втратили ні одного. Владою, яку має над своїми підданими, він далеко перевершує усіх монархів світу. Він довів до завершення також те, що почав його батько, а саме: відняв у всіх князів та в інших знатних людей всі фортеці і [замки]. Навіть своїм рідним братам він не дає фортець, не довіряючи їм. Всіх однаково пригнічує жорстоким рабством , тому якщо комусь дасть наказ бути при дворі чи йти на війну, чи спорядити посольство, той вимушений сповнити те все за свій рахунок…»

Чи не те саме бачимо в теперішній Росії, де прокремлівські ЗМІ всіляко вихваляють Путіна й замовчують втрати на війні проти України і пов’язані з нею проблеми?

Зрештою, і не дивно, адже нинішній російський президент сконцентрував у своїх руках владу, як і Василь ІІІ.

Сигізмунд фон Герберштейн відзначав також таке, говорячи про московського правителя:

«Свою владу він застосовує до духовних так, як і до мирян, розпоряджаючись без перепон, по своїй волі життям та майном кожного з радників, які є в нього; ні один з них не є настільки значним, щоби мати сміливість сперечатися із ним чи протидіяти йому в якійсь справі. Вони прямо заявляють, що воля государя є волею Божою і щоб не зробив государ, він робить це по волі Божій . …якщо ж хто-небудь питає про якусь непевну й сумнівну справу, то звично отримує відповідь: «Про це відає Бог і великий государ»

Охарактеризувавши тиранічну владу Московії, Сигізмунд фон Герберштейн доходить такого висновку:

«Важко зрозуміти, чи то народ через свою грубість потребує государя-тирана, чи то від тиранії государя народ стає таким грубим, безчуттєвим та жорстоким».

Петро Кралюк – заступник голови Вченої ради Національного університету «Острозька академія», професор, заслужений діяч науки і техніки України

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода