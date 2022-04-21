Путін наказав не штурмувати «Азовсталь», спроби евакуації із Маріуполя, Росія випробувала «Сармат» | Свобода Live

«Штурм «Азовсталі» – недоцільний чи невдалий

Президент Росії Володимир Путін наказав заблокувати завод «Азовсталь» у Маріуполі, «щоб муха не пролетіла». «Штурм промзони «Азовсталі» вважаю недоцільним. Наказую його скасувати», – сказав Путін. Він не уточнив, чи триватиме бомбування території підприємства. А міністр оборони Росії Сергій Шойгу публічно доповів російському президенту Путіну про нібито «звільнення Маріуполя». Раніше заступник командира полку «Азов» сказав, що війська РФ продовжують обстріли «Азовсталі», відтак цивільні не можуть його залишити.

Росія залякує США «Сарматом»

Російське Міноборони на космодромі «Плесецьк» провело випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат», заявивши, що в неї «радикально розширено діапазон бойового оснащення як за кількістю блоків, так і за типами, включаючи гіперзвук». Путін, якому показали відео запуску, заявив, що ракета ніби-то може долати всі засоби протиракетної оборони, не має аналогів у світі та «змусить замислитися тих, хто в запалі шаленої агресивної риторики, намагається погрожувати нашій країні». Про початок розробки «Сармата» Путін повідомив ще у 2018-му році.

Гуманітарний коридор

Напередодні віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук оголосила про відкриття гуманітарних коридорів для евакуації жінок із дітьми та літніх людей з Маріуполя. За її словами, коридор спрацював не так, як планувалося. Але з Маріуполя змогли виїхати чотири евакуаційні автобуси. Вони попрямували до Запоріжжя. Сьогодні маріупольців знову спробують евакуювати.

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