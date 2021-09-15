15 вересня – що очікувати в цей день і що було в історії

Які події очікуються?
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн звернеться до депутатів Європарламенту з щорічною промовою про становище Європейського союзу.
- За рішенням Генеральної асамблеї ООН 15 вересня відзначають Міжнародний день демократії. Він був встановлений для поширення ідей і захисту принципів демократії.
- Колишній командувач Армії визволення Косова Саліх Мустафа постане перед судом в Гаазі за звинуваченням у незаконному утриманні, тортурах і убивствах полонених під час Косовського конфлікту 1998-1999 років. Мустафу було заарештовано 2020 року на підставі ордера Спеціалізованих палат суду щодо воєнних злочинів у Косові, створеного в 2015 році для розгляду звинувачень проти партизанів Армії визволення Косова у зв’язку з подіями Косівського конфлікту. Згідно з міжнародним правом, Мустафа вважається невинним, допоки суд не встановить його вину.
- В Музеї Шевченка в Києві відбудеться нагородження цьогорічного лауреата премії імені Василя Стуса. Премія була заснована 1989 року Українською асоціацією незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком. З 2016 року премією опікуються Український ПЕН, Києво-Могилянська бізнес-школа та видавництво «Дух і літера». Премія присуджується щороку Українським ПЕН авторам (літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам) за особливий внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції. Лауреатами премії в попередні роки стали Опанас Заливаха, Михайлина Коцюбинська, Василь Овсієнко, Іван Світличний, Мирослав Маринович, Євген Захаров, Володимир В’ятрович, Марія Бурмака, Сашко Положинський, Святослав Вакарчук, Тарас Компаніченко, сестри Тельнюк, Олександра Коваль, Сергій Жадан, Борис Ґудзяк, Влад Троїцький, Ахтем Сеітбалаєв та інші.
Цей день в історії
- 1890 року народилася британська письменниця, популярна авторка детективних романів Агата Крісті.
- 1893 року в американському місті Джерсі-Сіті почала виходити газета «Свобода» – популярне видання серед української діаспори у США. На сьогодні це найстарша в світі україномовна газета.
- 1941 року в Бердичеві нацисти розстріляли 12 тисяч євреїв: чоловіків, жінок і дітей. Цей злочин став одною з найтрагічніших сторінок Голокосту в Україні.
- 2008 року американський інвестиційний банк Lehman Brothers подав до суду Нью-Йорка заяву про банкрутство і прохання про захист від кредиторів. Крах цієї та інших фінансових установ, пов’язаних з іпотечним ринком, спричинив найбільшу економічну кризу з часів Великої депресії.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ