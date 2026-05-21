П’ятий День вишиванки у Києві на тлі великої війни

Майже два десятиліття поспіль українці у всьому світі одягають вишиті сорочки та відзначають День вишиванки.

Уперше ідея присвятити один травневий день традиційному українському одягу виникла​ 2006 року у студентському середовищі Чернівців і швидко поширилася країною. Відтоді щороку в третій четвер травня українці та усі, кому подобається вишиванка, одягають цей одяг і носять удома, в офісах, на вулицях. Соціальні мережі заполоняють фотографії із усміхненими людьми у вишиванках. Повномасштабна війна Росії та України лише поглибила цікавість до вишиванки, відзначення цього дня поширилося і на Збройні сили України.

Радіо Свобода запитало у перехожих на вулицях Києва, що для означає вишиванка.

Анна прийшла з портретом загиблого сина Даніїла до меморіалу з прапорців на майдані Незалежності.«Для мене вишиванка – це ідентичність нашої традиції української. Це не обов'язково має бути вишита сорочка на тілі, це щось більше, це ДНК вшите в душі. Цей день я хотіла розділити з його хлопцями (загиблими військовими). Тому я одягнула вишиванку в кольорах і символах українського прапора, проте це набагато більше, ніж одяг для мене.Після загибелі свого сина я одягала мілітарі одяг. Так я відчувала близькість до нього. Коли синові у школі відкривали меморіальну дошку, я якимось чином змусила себе одягнути більш урочистий одяг, бо цей день пов'язаний із моїм сином. Я хотіла, щоб він бачив мене з енергією вишиванки. Тому придбала на день відкриття дошки саме цю вишиванку»
«Цю вишиванку мені подарувала дружина у 2024 році. Вишиванка з початком повномасштабного вторгнення стала для мене уособленням того, що ми – єдина нація. Вона показує, що ми єдині і незалежні», – розповів Радіо Свобода Ігор
На Хрещатику зустрічаються підлітки у вишиванках.Денис у темно синій вишиванці розповів Радіо Свобода: «Це татова вишиванка, яку я ношу з дитинства. Своєї у мене зараз немає. Носіння вишиванки – це традиція минулих поколінь».«Для мене це – символ української культури, що зберігся від наших предків і прийшов до нас, це дуже символічно», – каже Варвара.Михайло погоджується з подругою: «Для мене вишиванка – це пам'ятка про минуле, про наших предків»
Пані Ганні 88 років. Про вишиванку вона каже, що це – символ України. Розповідає, що носила вишиванку ще в радянські часи і люди тоді на це по-різному реагували
Військовий Микола: «Для мене вишиванка означає певний культурний код. Вона говорить про те, звідки ти, що тобі важливо, яке твоє коріння. Вишиванка дозволяє заявити світу про те, хто ти такий».«Цю вишиванку вишивала моя бабуся, в ній закладене моє імʼя, Київщина, звідки я родом, і вишиванка для мене – це символ», каже Богдана про свою вишиту сорочку
«Я, власне, дивилася, як багато людей сьогодні у вишиванках. І подумала про ці прапорці (Меморіал з прапорів на майдані Незалежності) – це насправді така цінність, що ми можемо сьогодні носити і одягати вишиванки. Бо скільки людей віддали за це життя, щоб ми сьогодні на Хрещатику усі такі гарні ходили. І не тільки», – поділилася з Радіо Свобода Зоряна
Учні 316-го ліцею з Києва пов’язують стрічку пам’яті в День вишиванки на Меморіалі з прапорців на майдані Незалежності
День вишиванки у Києві, 21 травня 2026 року
Сергій Нужненко

Сергій Нужненко – репортажний фотограф. Був учасником Революції гідності, пережив побиття «беркутівцями» і тримання під вартою. У 2016 році Нужненко почав співпрацювати з Радіо Свобода як фрілансер, а у 2021 долучився до команди як штатний фотограф. З лютого 2022 року став воєнним фотокореспондентом Радіо Свобода. Знімав події на Київщині, Чернігівщині, Харківщині, а зараз переважно працює на Донбасі. Коли 31 березня 2023 року до річниці звільнення Київщини Укрпошта випустила нову серію марок, то знімки фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка використали для марок із зображеннями Ірпеня та Бучі. Роботи Нужненка доповнили міжнародну виставку #OntheFrontlinesofTruth, яку організували громадська організація Інститут масової інформації та міжнародна організація в галузі розвитку незалежних медіа Internews. Фотографії виставили на вокзалі у Вільнюсі. Також знімок Нужненка про російську агресію в Україні увійшов у 100 фотографій 2022 року за версією журналу Time.

У 2024 році воєнний фотокор Радіо Свобода Сергій Нужненко став лауреатом українського конкурсу «Честь професії».

NuzhnenkoS@rferl.org

