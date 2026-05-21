П’ятий День вишиванки у Києві на тлі великої війни

Майже два десятиліття поспіль українці у всьому світі одягають вишиті сорочки та відзначають День вишиванки.

Уперше ідея присвятити один травневий день традиційному українському одягу виникла​ 2006 року у студентському середовищі Чернівців і швидко поширилася країною. Відтоді щороку в третій четвер травня українці та усі, кому подобається вишиванка, одягають цей одяг і носять удома, в офісах, на вулицях. Соціальні мережі заполоняють фотографії із усміхненими людьми у вишиванках. Повномасштабна війна Росії та України лише поглибила цікавість до вишиванки, відзначення цього дня поширилося і на Збройні сили України.

Радіо Свобода запитало у перехожих на вулицях Києва, що для означає вишиванка.