Червінь, асфоделі, млистий: пояснюємо незвичні слова з Диктанту національної єдності

Ірина Кобець

78% українців вважають своєю рідною мовою українську, а 18% – російську, свідчать дані опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова. У східному регіоні 59% респондентів рідною вважають українську і 34% – російську. На заході та в центрі України, відповідно, 97 та 88% громадян відзначають, що українська є їхньою рідною мовою, а на півдні таких найменше, 56%.

У День української писемності та мови відбувся традиційний Радіодиктант національної єдності. Його писали по всій країні:

Диктант цього разу читав Юрій Андрухович, а текстом був початок його нового роману. Автор вважає, що текст був досить складний, хоча й мав лише 199 слів. Радіо Донбас.Реалії підготувало для вас пам’ятку найхитріших моментів із цього диктанту.

*усі слова ми перевели в початкову форму

Буяти – виявлятися на повну силу, бути в розквіті.

Буяють сади, затьмарюючи розум хмільним ароматом.

Невимірний – той, що неможливо виміряти.

Невимірний простір розгорнувся навколо героя, і виходу з нього не знайти.

Складність тут у написанні частинки не- разом чи окремо. Тільки разом, адже можна дібрати синонім без цієї частинки – величезний, безмежний.

Псевдокитайський – несправжній китайський.

Брат привіз у подарунок псевдокитайську старовинну вазу. Виявилося: її виготовили 3 роки тому в Харкові.

Це слово також пишемо разом, адже псевдо- зі загальними назвами пишеться разом.

Асфоделі – рід квіткових рослин із підродини асфоделевих, що містить у собі близько 20 видів.

Розквітли наші асфоделі.

Це слово, мабуть, стало каменем спотикання для більшості учасників радіодиктанту. Але тепер його нема чого боятися.

Дивовижа – диво.

І скільки у світі ще тих дивовиж, одному Богу й відомо.

Саме слово себе охарактеризувало: дивне, та й годі. Проте ще раз запевнімося, яка багата наша мова.

Незлюбити – не полюбити.

Ой незлюбила свекруха невістку як кішка собаку: тільки й чекала, де б її підловити.

Скоріше, розмовний варіант «не полюбити», який має відтінок швидкості й остаточності дії. Пишеться разом.

Барва – колір, забарвлення.

Барви осені прекрасні й невгамовні.

Часто плутають із фарбою, але це зовсім різні речі! Фарба – це речовина для забарвлення предметів, тоді як барва – поняття абстрактне. Тож дружіть із паронімами.

Відтак – потім, далі.

Вклонились, глибоко здихнули, пішли відтак за краєвид, і сонце втомлено сідало, і соловейко сумно стих.

Зараз слово стрімко набирає популярності. Його варто писати тільки разом і вживати тільки доречно.

Дощенту – повністю, без залишку.

Знесли будинок дощенту, а дітям ніде жити.

Так само пишімо разом за загальним правилом для прислівників і вірмо, що дощенту руйнуватимуть тільки наші сумніви.

Червінь – рум’янець або густа червоно-коричнева фарба для розписування череп'яного посуду, яку добували із спеціальної кольорової глини.

З’явилася така сором’язлива червінь на щічках, як тільки побачила його пастушка.

У диктанті це слово жіночого роду вжито, скоріше, в переносному значенні як колір листя на деревах у парку. Так само, як і жовтина. Це надало тексту художності й атмосфери.

Чуйність – уважність і сердечне ставлення до людей.

Чуйність – запорука людяності. Без неї серце крижаніє.

Багато жителів України навіть не підозрюють, як сказати державною мовою «отзывчивость». А ви тепер знаєте.

Млистий – зі млою (темрявою).

Млисті фігури оточували Марічку, але для страху місця не було.

Ще одне художнє слівце можна запам’ятати, щоб використовувати в майбутніх шедеврах.

Ось такі мовні цікавинки запропонував Юрій Андрухович.

Ми точно знаємо, що у 2019-му диктант написали й на окупованій території. Надсилайте ваші фото, якщо писали його й цього разу!

А ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ – ТУТ.

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