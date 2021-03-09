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09 березня 2021, Київ 21:27
Суспільство

«Віддані в руки лютому ворогові батьки, матері і невинні діти». Репресії в роки війни

30 жовтня 1943 року 70-річного Станіслава Бердовського і його 24-річну дочку заарештували за звинуваченням в антирадянській пропаганді. Фото із Державного архіву Алтайського краю Росії
Євген Федоров, «Сибирь.Реалии»

Державний архів Алтайського краю Росії вперше опублікував раніше закриті документи про репресії у роки так званої Великої Вітчизняної війни. У героїв архівної виставки були абсолютно різні долі: вони рятували поранених у військових шпиталях, вчили дітей, воювали на фронті, вирощували хліб у тилу. Але всіх їх об’єднує те, що вони отримали терміни в трудових таборах або навіть вищу міру покарання у роки війни – як правило, за спробу вижити.

«Хочеться кричати, кликати, плакати...»

Сім’ю Бердовських вислали в Сибір із польського міста Ліди. Ймовірно, це сталося в 1939 році, коли Ліду приєднали до Білоруської РСР (СРСР і нацистська Німеччина розділили між собою Польщу – ред.) після введення радянських військ до Польщі, в результаті якого частина польських земель була приєднана до Білорусі, Україні та Литви.

В ході депортації Станіслав і Броніслава Бердовські з двома дочками опинилися в селі Зимарі Калманского району, де вступили в колгосп «Дванадцять років Жовтня». Їхня донька Олена весь цей час вела щоденник, в якому з тугою згадувала про батьківщину.

Станіслав Бердовський із дочками
Станіслав Бердовський із дочками

«Усе здобуте багатство змушені були кинути, – пише Олена в своєму щоденнику. – За 20 років у праці й нужді. Все було знищене цим брудом у будинках, хлівах і сараях. Через дві години всі були готові до від’їзду, прощаючись у розпачі зі своїми рідними. Віддані в руки лютому ворогові батьки, матері і невинні діти. Як важко поглянути востаннє з болем, переживаннями і відчаєм на залишене своє, нажите. Ох, Боже мій, чи доведеться ще раз це побачити».

У Польщі у Бердовських було міцне господарство: вони обробляли більше ніж 30 гектарів землі, тримали свиней, корів, мали сільгосптехніку. У Сибіру, як пише Олена, ночували серед тарганів і клопів. Відомо, що в 1943-му Станіслав Бердовський уже не працював, тому сім’ї доводилося виживати.

«Серце так б’ється, що хоче вискочити з грудей, – пише Олена в щоденнику. – Хочеться кричати, кликати, плакати і впадати у відчай. Але марно – ні у кого немає жалю заспокоїти, бо ж тут тайга – Сибір. Тут голодні діти просять: «Мамо, хліба». Там хворі їдять конину. Скінчилося вже терпіння, треба помирати. Без усяких ліків, без будь-якої турботи. У жахливих тісних бараках, як худоба, після довгих мук засипають навіки поляки... ненависні. Ох, уж ці бандити! І без того в тихій могилі серед пеньків багато вже поляків. Не дочекалися повернення ясних днів».

30 жовтня 1943 року 70-річного Станіслава та його 24-річну дочку заарештували за звинуваченням в антирадянській пропаганді. Основним доказом став щоденник, який у ході слідства переклали з польської. Напевно тому текст часто здається дещо простуватим.

Як мовиться в матеріалах справи, Бердовська «зводила наклепи на життєві умови трудящих у СРСР» і «поширювала провокаційно-наклепницькі вигадки».

У щоденнику Олена називає «вождем» генерала Владислава Сікорського, який після окупації Польщі очолив уряд у вигнанні. Вона сподівається, що коли-небудь поляки відвоюють свободу, і висловлює образу на СРСР.

«Це проклята країна, де потерпає весь народ. Голодний, обірваний, без віри в Бога. Ви ще не знаєте, що може з вами трапитися. В одну мить від вас нічого не залишиться, і ми, поляки, теж засміємося. Ви закували нам руки в страшні кайдани, але дух скувати не спроможні. Тож дайте нам в руки зброю, і ми покажемо, хто ми».

Сторінка зі щоденника
Сторінка зі щоденника

Батька і дочку засудили в один день – 10 листопад 1944 року. Повністю визнавши провину, вони отримали по 10 років таборів із конфіскацією майна і наступним порушенням у правах на 5 років. Про їхню подальшу долю відомо лише те, що в 1992 році обох реабілітували.

Напередодні і в перші роки війни до Алтайського краю Росії масово депортували жителів Республіки німців Поволжя, Польщі, Західної України, Західної Білорусі та Прибалтики. Радянська влада вважала, що місцеве населення буде співпрацювати з німцями, тому відправляла в заслання жителів прифронтових районів.

За даними польського Інституту національної пам’яті, після 1939 року в Сибір депортували близько 320 тисяч поляків.

«Приходьте і перевірте це самі»

Одним із напрямків репресивної політики став наказ Наркома оборони №227 від 28 липня 1942 року, за яким страчували військовослужбовців, які потрапляли в оточення, відставали від своїх частин під час військових дій, а також були помічені в «антирадянській агітації».

Василь Пахоруков із села Маральї Ріжки Чариського району вирушив на війну влітку 1941-го. У вересні 1942 року 700-й червоноармійський полк, в якому воював сибіряк, стояв під Сталінградом.

В районі станції Бекетівка взвод Пахорукова зробив невеликий привал, щоб потім наздогнати полк. Солдат відійшов у туалет у найближчі кущі, а коли повернувся – взводу на місці не виявилося. Василь відправився шукати своїх, а 5 вересня його заарештували «особісти НКВС».

У речах солдата знайшли типову листівку з тих, які німці поширювали на території, контрольованій радянською армією. Вони закликали місцевих жителів і червоноармійців переходити на свій бік.

«У місцях, зайнятих німцями, цивільне населення спокійно працює. Кожен має свою землю і обробляє її. Приходьте і перевірте це самі», – йдеться в листівці.

Разом із нею у Пахорукова був пропуск, який давав пред’явникові листівки право пройти до німців. Солдата звинуватили в збереженні фашистської кореспонденції і розстріляли через два дні після затримання.

– Такі листівки дуже часто були у наших солдатів тому, що їх розкидали з літаків. Солдати їх піднімали і використовували в побутових цілях: наприклад, в якості паперу для куріння тютюну. Ті, хто вмів читати, брали листівки для того, щоб використовувати в якості паперу при написанні листів родичам, – розповіла археограф Державного архіву Алтайського краю Дарина Шорина.

У жовтні 1942 року співробітники НКВС допитали командира відділення 4-ї роти 74-го дорожньо-експлуатаційного батальйону 54-ї армії Миколу Канакова.

Із Державного архіву Алтайського краю
Із Державного архіву Алтайського краю

На допиті він розповів, що усно передав сержанту Даниліну історію, почуту своєю чергою від когось із товаришів по службі. Інформація полягала в тому, що цілий взвод, що складався з бійців-українців, перейшов на бік німців. По дорозі на передову командир взводу зайшов у шевську майстерню і сказав, що «тепер я пішов до себе на Україну». Миколу Канакова засудили до 10 років таборів за те, що він «вихваляє міць ворога». У 1946 році вирок пом’якшили до 4 років.

До кінця 1942 року розстрілювати червоноармійців стали набагато рідше: країна несла колосальні втрати, ресурсів, у тому числі людських, не вистачало, тому людей відправляли в табори.

Медик Василь Панфілов
Медик Василь Панфілов

Капітан медичної служби Василь Панфілов із Шипуновского району працював у польовому шпиталі для легкопоранених на базі 49-ї загальновійськової армії. Його заарештували в січні 1944 року.

У постанові слідчого йдеться, що військовий хірург служив у Червоній Армії з 1919 року (він закінчив медичний університет у Томську, а потім приїхав на Алтай), але з ВКП (б) вийшов через «антирадянські погляди на керівну роль політичної партії». Панфілова засудили за бесіди з іншими співробітниками госпіталю.

«...Висловлював усілякі антирадянсько-наклепницькі висновки на адресу вождя народів, членів Радянського уряду, Комуністичної партії, Радянської конституції і взагалі, радянської дійсності і життя в умовах нашої держави. Одночасно з цим вихваляв ворога народу Троцького і вандала Гітлера з його бандою озвірілих фашистів», – йдеться в документі.

Справа Панфілова повністю будується на словах свідків. Він отримав 10 років таборів, а в 1974 році Військова колегія Верховного суду СРСР скасувала вирок через відсутність складу злочину.

За словами Дарини Шориної, військовий лікар поплатився за те, що обурювався нестачею бинтів і ліків, а також вважав неправильними рішення уряду про відповідальність за прогули і залишення місця роботи.

«Хороша радянська влада, але люди капосні»

Жертвами репресій на території Алтайського краю в роки війни ставали й ті, кого звинувачували у порушеннях трудової дисципліни, зриві плану зі здачі хліба або приховуванні зерна від влади.

У листопаді 1941 року жителі села Вогні Усть-Калманского району зібралися на квартирі одного з колгоспників, щоб обговорити, як краще сховати зерно від держави.

Як мовиться у свідченнях директора колгоспу імені Кагановича Анни Спіріної, селяни вирішили не здавати зерно повністю, а заховати частину в відходах, щоб потім просіяти і залишити собі. Спіріну не стали розстрілювати, замінивши покарання 10 роками в таборі і подальшим позбавленням прав на 5 років.

Анна Спіріна
Анна Спіріна

– Посада керівника колгоспу була дуже небезпечною в роки війни, – розповідає Дарина Шоріна. – Тому що колгоспи повинні були здавати хліб для фронту, іноді на шкоду собі, а працювати було важко. Чоловіки всі на фронті.

Селянина Кузьму Нікіфорова збиралися розстріляти, бо у нього не було зимового одягу. Через це Никифоров не міг ходити на роботу.

– Суд не врахував мого похилого віку, моєї неграмотності і невігластва, і позбавив мене життя. Прошу зберегти мені життя, адже я працюю все життя, і чесно, – йдеться в касаційній скарзі Нікіфорова. Після цього звернення суд замінив покарання на строк у таборі.

Скарга Кузьми Нікіфорова
Скарга Кузьми Нікіфорова

Окрім «економічних» справ були і суто політичні. Справа 29-річної мешканки Барнаула Анни Бесп’ятової стала однією з небагатьох, які закрили через відсутність доказів злочину.

Працівницю крутильного цеху меланжевої комбінату заарештували в липні 1942 року за доносом сусідів по гуртожитку. Вони розповіли, що жінка відмовилася повісити над ліжком портрет Микити Хрущова і порвала його. І хоча в 1941 році у Бесп’ятової вже був вирок на 4 місяці ув’язнення за 45-хвилинне запізнення на роботу, цього разу їй пощастило: слідчий вирішив, що жінку оббрехали, і закрив справу.

Анна Бесп’ятова
Анна Бесп’ятова

Студент барнаульского педучилища Степан Зайцев отримав 7 років таборів за те, що обурювався платою за навчання.

«Тепер будуть вчитися тільки діти комуністів і хто живе заможно. А ось візьми такого, як я. Я не можу далі вчитися, тому що нас двоє, а коштів немає для навчання, – сказав Зайцев на допиті. Пізніше свідки розповіли, що в гуртожитку він співав антирадянські частівки, зводив наклепи, що «колгоспники сидять голодні», а держава забирає весь хліб».

На виставці в Державному архіві Алтайського краю Росії представлені близько 80 документів. Переважна більшість справ порушена за статтею 58-10 Кримінального кодексу РРФСР про антирадянську пропаганду.

– Під статтю 58-10 підпадало практично все, особливо слова, – каже Дарина Шорина. – Вироки були стандартні, а ось анкети, фотографії людей, їхні особисті історії – не повторюються. Ми можемо лише усвідомити масштаби політичних репресій, але ніхто не знає про те, скільки насправді було репресованих.

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