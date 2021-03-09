«Віддані в руки лютому ворогові батьки, матері і невинні діти». Репресії в роки війни

Євген Федоров, «Сибирь.Реалии»

Державний архів Алтайського краю Росії вперше опублікував раніше закриті документи про репресії у роки так званої Великої Вітчизняної війни. У героїв архівної виставки були абсолютно різні долі: вони рятували поранених у військових шпиталях, вчили дітей, воювали на фронті, вирощували хліб у тилу. Але всіх їх об’єднує те, що вони отримали терміни в трудових таборах або навіть вищу міру покарання у роки війни – як правило, за спробу вижити.

«Хочеться кричати, кликати, плакати...»

Сім’ю Бердовських вислали в Сибір із польського міста Ліди. Ймовірно, це сталося в 1939 році, коли Ліду приєднали до Білоруської РСР (СРСР і нацистська Німеччина розділили між собою Польщу – ред.) після введення радянських військ до Польщі, в результаті якого частина польських земель була приєднана до Білорусі, Україні та Литви.

В ході депортації Станіслав і Броніслава Бердовські з двома дочками опинилися в селі Зимарі Калманского району, де вступили в колгосп «Дванадцять років Жовтня». Їхня донька Олена весь цей час вела щоденник, в якому з тугою згадувала про батьківщину.

«Усе здобуте багатство змушені були кинути, – пише Олена в своєму щоденнику. – За 20 років у праці й нужді. Все було знищене цим брудом у будинках, хлівах і сараях. Через дві години всі були готові до від’їзду, прощаючись у розпачі зі своїми рідними. Віддані в руки лютому ворогові батьки, матері і невинні діти. Як важко поглянути востаннє з болем, переживаннями і відчаєм на залишене своє, нажите. Ох, Боже мій, чи доведеться ще раз це побачити».

У Польщі у Бердовських було міцне господарство: вони обробляли більше ніж 30 гектарів землі, тримали свиней, корів, мали сільгосптехніку. У Сибіру, як пише Олена, ночували серед тарганів і клопів. Відомо, що в 1943-му Станіслав Бердовський уже не працював, тому сім’ї доводилося виживати.

«Серце так б’ється, що хоче вискочити з грудей, – пише Олена в щоденнику. – Хочеться кричати, кликати, плакати і впадати у відчай. Але марно – ні у кого немає жалю заспокоїти, бо ж тут тайга – Сибір. Тут голодні діти просять: «Мамо, хліба». Там хворі їдять конину. Скінчилося вже терпіння, треба помирати. Без усяких ліків, без будь-якої турботи. У жахливих тісних бараках, як худоба, після довгих мук засипають навіки поляки... ненависні. Ох, уж ці бандити! І без того в тихій могилі серед пеньків багато вже поляків. Не дочекалися повернення ясних днів».

30 жовтня 1943 року 70-річного Станіслава та його 24-річну дочку заарештували за звинуваченням в антирадянській пропаганді. Основним доказом став щоденник, який у ході слідства переклали з польської. Напевно тому текст часто здається дещо простуватим.

Як мовиться в матеріалах справи, Бердовська «зводила наклепи на життєві умови трудящих у СРСР» і «поширювала провокаційно-наклепницькі вигадки».

У щоденнику Олена називає «вождем» генерала Владислава Сікорського, який після окупації Польщі очолив уряд у вигнанні. Вона сподівається, що коли-небудь поляки відвоюють свободу, і висловлює образу на СРСР.

«Це проклята країна, де потерпає весь народ. Голодний, обірваний, без віри в Бога. Ви ще не знаєте, що може з вами трапитися. В одну мить від вас нічого не залишиться, і ми, поляки, теж засміємося. Ви закували нам руки в страшні кайдани, але дух скувати не спроможні. Тож дайте нам в руки зброю, і ми покажемо, хто ми».

Батька і дочку засудили в один день – 10 листопад 1944 року. Повністю визнавши провину, вони отримали по 10 років таборів із конфіскацією майна і наступним порушенням у правах на 5 років. Про їхню подальшу долю відомо лише те, що в 1992 році обох реабілітували.

Напередодні і в перші роки війни до Алтайського краю Росії масово депортували жителів Республіки німців Поволжя, Польщі, Західної України, Західної Білорусі та Прибалтики. Радянська влада вважала, що місцеве населення буде співпрацювати з німцями, тому відправляла в заслання жителів прифронтових районів.

За даними польського Інституту національної пам’яті, після 1939 року в Сибір депортували близько 320 тисяч поляків.

«Приходьте і перевірте це самі»

Одним із напрямків репресивної політики став наказ Наркома оборони №227 від 28 липня 1942 року, за яким страчували військовослужбовців, які потрапляли в оточення, відставали від своїх частин під час військових дій, а також були помічені в «антирадянській агітації».

Василь Пахоруков із села Маральї Ріжки Чариського району вирушив на війну влітку 1941-го. У вересні 1942 року 700-й червоноармійський полк, в якому воював сибіряк, стояв під Сталінградом.

В районі станції Бекетівка взвод Пахорукова зробив невеликий привал, щоб потім наздогнати полк. Солдат відійшов у туалет у найближчі кущі, а коли повернувся – взводу на місці не виявилося. Василь відправився шукати своїх, а 5 вересня його заарештували «особісти НКВС».

У речах солдата знайшли типову листівку з тих, які німці поширювали на території, контрольованій радянською армією. Вони закликали місцевих жителів і червоноармійців переходити на свій бік.

«У місцях, зайнятих німцями, цивільне населення спокійно працює. Кожен має свою землю і обробляє її. Приходьте і перевірте це самі», – йдеться в листівці.

Разом із нею у Пахорукова був пропуск, який давав пред’явникові листівки право пройти до німців. Солдата звинуватили в збереженні фашистської кореспонденції і розстріляли через два дні після затримання.

– Такі листівки дуже часто були у наших солдатів тому, що їх розкидали з літаків. Солдати їх піднімали і використовували в побутових цілях: наприклад, в якості паперу для куріння тютюну. Ті, хто вмів читати, брали листівки для того, щоб використовувати в якості паперу при написанні листів родичам, – розповіла археограф Державного архіву Алтайського краю Дарина Шорина.

У жовтні 1942 року співробітники НКВС допитали командира відділення 4-ї роти 74-го дорожньо-експлуатаційного батальйону 54-ї армії Миколу Канакова.

На допиті він розповів, що усно передав сержанту Даниліну історію, почуту своєю чергою від когось із товаришів по службі. Інформація полягала в тому, що цілий взвод, що складався з бійців-українців, перейшов на бік німців. По дорозі на передову командир взводу зайшов у шевську майстерню і сказав, що «тепер я пішов до себе на Україну». Миколу Канакова засудили до 10 років таборів за те, що він «вихваляє міць ворога». У 1946 році вирок пом’якшили до 4 років.

До кінця 1942 року розстрілювати червоноармійців стали набагато рідше: країна несла колосальні втрати, ресурсів, у тому числі людських, не вистачало, тому людей відправляли в табори.

Капітан медичної служби Василь Панфілов із Шипуновского району працював у польовому шпиталі для легкопоранених на базі 49-ї загальновійськової армії. Його заарештували в січні 1944 року.

У постанові слідчого йдеться, що військовий хірург служив у Червоній Армії з 1919 року (він закінчив медичний університет у Томську, а потім приїхав на Алтай), але з ВКП (б) вийшов через «антирадянські погляди на керівну роль політичної партії». Панфілова засудили за бесіди з іншими співробітниками госпіталю.

«...Висловлював усілякі антирадянсько-наклепницькі висновки на адресу вождя народів, членів Радянського уряду, Комуністичної партії, Радянської конституції і взагалі, радянської дійсності і життя в умовах нашої держави. Одночасно з цим вихваляв ворога народу Троцького і вандала Гітлера з його бандою озвірілих фашистів», – йдеться в документі.

Справа Панфілова повністю будується на словах свідків. Він отримав 10 років таборів, а в 1974 році Військова колегія Верховного суду СРСР скасувала вирок через відсутність складу злочину.

За словами Дарини Шориної, військовий лікар поплатився за те, що обурювався нестачею бинтів і ліків, а також вважав неправильними рішення уряду про відповідальність за прогули і залишення місця роботи.

«Хороша радянська влада, але люди капосні»

Жертвами репресій на території Алтайського краю в роки війни ставали й ті, кого звинувачували у порушеннях трудової дисципліни, зриві плану зі здачі хліба або приховуванні зерна від влади.

У листопаді 1941 року жителі села Вогні Усть-Калманского району зібралися на квартирі одного з колгоспників, щоб обговорити, як краще сховати зерно від держави.

Як мовиться у свідченнях директора колгоспу імені Кагановича Анни Спіріної, селяни вирішили не здавати зерно повністю, а заховати частину в відходах, щоб потім просіяти і залишити собі. Спіріну не стали розстрілювати, замінивши покарання 10 роками в таборі і подальшим позбавленням прав на 5 років.

– Посада керівника колгоспу була дуже небезпечною в роки війни, – розповідає Дарина Шоріна. – Тому що колгоспи повинні були здавати хліб для фронту, іноді на шкоду собі, а працювати було важко. Чоловіки всі на фронті.

Селянина Кузьму Нікіфорова збиралися розстріляти, бо у нього не було зимового одягу. Через це Никифоров не міг ходити на роботу.

– Суд не врахував мого похилого віку, моєї неграмотності і невігластва, і позбавив мене життя. Прошу зберегти мені життя, адже я працюю все життя, і чесно, – йдеться в касаційній скарзі Нікіфорова. Після цього звернення суд замінив покарання на строк у таборі.

Окрім «економічних» справ були і суто політичні. Справа 29-річної мешканки Барнаула Анни Бесп’ятової стала однією з небагатьох, які закрили через відсутність доказів злочину.

Працівницю крутильного цеху меланжевої комбінату заарештували в липні 1942 року за доносом сусідів по гуртожитку. Вони розповіли, що жінка відмовилася повісити над ліжком портрет Микити Хрущова і порвала його. І хоча в 1941 році у Бесп’ятової вже був вирок на 4 місяці ув’язнення за 45-хвилинне запізнення на роботу, цього разу їй пощастило: слідчий вирішив, що жінку оббрехали, і закрив справу.

Студент барнаульского педучилища Степан Зайцев отримав 7 років таборів за те, що обурювався платою за навчання.

«Тепер будуть вчитися тільки діти комуністів і хто живе заможно. А ось візьми такого, як я. Я не можу далі вчитися, тому що нас двоє, а коштів немає для навчання, – сказав Зайцев на допиті. Пізніше свідки розповіли, що в гуртожитку він співав антирадянські частівки, зводив наклепи, що «колгоспники сидять голодні», а держава забирає весь хліб».

На виставці в Державному архіві Алтайського краю Росії представлені близько 80 документів. Переважна більшість справ порушена за статтею 58-10 Кримінального кодексу РРФСР про антирадянську пропаганду.

– Під статтю 58-10 підпадало практично все, особливо слова, – каже Дарина Шорина. – Вироки були стандартні, а ось анкети, фотографії людей, їхні особисті історії – не повторюються. Ми можемо лише усвідомити масштаби політичних репресій, але ніхто не знає про те, скільки насправді було репресованих.