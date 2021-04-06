Режим тишины – это не только про боевые действия. Такой режим сейчас действует в лесах и заповедниках. Специалисты уже сейчас, в апреле, хотят напомнить всем о разрушительных лесных пожарах прошлого года – предостерегают, что нужно уже сейчас воздержаться от сжигания травы, чтобы потом не было трагедии. Радио Донбасс. Реалии в эти весенние дни побывало в самых живописных уголках Донецкой области: как там просыпается природа?

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

Природа действительно Донбасса просыпается, и первоцветы – важные показатели этого важного процесса

Природа Донбасса оживает – в степях распустились первые цветы и радуют проснувшихся насекомых своим нектаром. Эти незаметные в городах явления говорят о том, что экосистема региона оживает после зимнего перерыва, говорит старший научный сотрудник регионального ландшафтного парка «Краматорский» Алексей Погребняк. Человек природе весной чаще всего мешает: иногда специально поджигая сухую траву и камыш, а порою – просто шумным поведением в лесу на пикниках. Эти, казалось бы, мелочи могут серьезно отразиться на всей экосистеме региона.

«Природа постепенно оживает. Можно сказать, что оживает она вместе с появлением первоцветов. Сейчас уже цветут шафран сетчатый, который мы видим здесь в степи, он занесен в Красную книгу Украины, чистяк весенний, подснежники, звездочки желтые, на подходе хохлатка. То есть природа действительно Донбасса просыпается, и первоцветы – важные показатели этого важного процесса», – рассказывает Алексей Погребняк.

С начала апреля по 15 июня в лесах и заповедниках действует, так называемый, режим тишины. Здесь запрещено шуметь, выпиливать деревья, включать громко музыку и устраивать пикники. Все это отразится на брачном периоде у многих диких птиц и животных, говорит биолог Максим Высочин. Старший научный сотрудник ландшафтного парка «Краматорский» рассказывает, что некоторые, особенно крупные хищники не выносят присутствие человека даже на расстоянии и могут просто покинуть регион навсегда.

Хищные птицы не выносят присутствия человека вообще

«Такие крупные виды, как орлан-белохвост или, например, орел-могильник вообще не толерантны к антропогенному воздействию. Хищные птицы не выносят присутствия человека вообще. И в этот период их нужно в этом поддержать, не беспокоить их. Потому что их у нас очень мало. Например, на территории Донецкой области осталось меньше десятка гнезд орлана-белохвоста», – говорит Максим Высочин.

Впрочем, тем видам, которые живут на заповедных землях, гораздо легче, чем остальным. Многие птицы лишаются своих гнезд, а мелкие грызуны и вовсе погибают в пожарах. Первые сухие и теплые дни апреля принесли немало пожаров на заболоченных и поросших камышами территориях «Славянского рыбхоза». Местные пожарные в случайности не верят. Говорят, что еще не настолько жарко и солнечно, чтобы камыши и трава загорались от осколков стекол или случайных искр.

Практически все пожары в экосистемах происходят по вине человека

«Такие случаи можно допустить летом, когда высокая температура, а сейчас, я думаю, что самовозгорания маловероятны. Практически все пожары в экосистемах происходят по вине человека. В данном случае это может быть и неосторожность людей, а, может быть, люди сами выпаливают камыш, чтобы на этом месте росла свежая трава и можно было выпасать скот. Но эта цель все равно не оправдывает поджоги. За это в украинском законодательстве предусмотрены большие штрафы», – предупреждает начальник отдела по предупреждению чрезвычайных ситуаций в Славянске главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области Алексей Яковенко.

За умышленные поджоги в экосистемах виновным грозят крупные штрафы. До 6 тысяч 120 гривен для граждан и более 20 тысяч гривен для должностных лиц. Впрочем, установить и поймать поджигателя крайне сложно. Поэтому полицейские просят граждан фиксировать на камеру тех, кого они подозревают в умышленных поджогах.

«Мы просим людей, которые стали свидетелями поджогов в степи, лесах или заповедниках, постараться зафиксировать на фото или видео подозреваемых. Конечно, немедленно вызывать пожарных и полицию. Но фотографии или видео сильно упростит полицейским поиск виновных в пожарах», – говорит пресс-офицер Краматорского районного управления полиции Валерия Осипец.

Экологи же предупреждают, что регулярные пожары возле водоемов могут превратить их в болота. К тому же в зарослях камышей нередко обустраивают свои гнезда птицы, также огонь убивает мелких млекопитающих, а, значит, теряется кормовая база для крупных хищников. Все это отразится на всей экосистеме региона.

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите