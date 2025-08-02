Уцілілі рукописи. Вірменія публікує свої стародавні книги в інтернеті

Серед виснажених етнічних вірмен, які цілими колонами тікали від масових убивств, що їх здійснював османський режим із 1915 року, дехто ніс із собою під одягом стародавні книги і документи. Ці збережені рукописи дали можливість вірменам зберегти історію своєї нації для тих, хто вижив. Під час геноциду люди зуміли таємно вивезти їх у безпечне місце.

Тисячі цих книг і документів зрештою потрапили до сучасної Вірменії, де сьогодні вони зберігаються у спеціально побудованому Матенадарані – сховищі історичних рукописів країни.

Багато з них, однак, залишаються в музеях і приватних колекціях, розкиданих по всьому світу.

Історія, доступна за лічені секунди

Зараз експерти Матенадарану беруть участь у новаторському проєкті з розміщення всіх доступних вірменських рукописів – від стародавніх Біблій до рецептів середньовічних тортів – у базі даних з можливістю пошуку.

Емма Горопян, керівниця відділу зв’язків з громадськістю Матенадарану, розповіла Радіо Свобода, що проєкт «зберігатиме та представлятиме описи рукописів у структурованому та зручному для пошуку форматі».

Ініціатива офіційно отримала назву «Платформа доступу до каталогу вірменських рукописів».

Переконати всіх власників вірменських рукописів у всьому світі фізично передати їх Вірменії було б практично неможливо, тому укласти базу рукописів з можливістю пошуку в одному місці онлайн вважається найкращим доступним рішенням.

Гурген Гаспарян, працівник Матенадарану, розповів місцевим медіа, що платформа дозволить «будь-якому вірменологу, досліднику чи вченому знайти потрібну інформацію за лічені секунди», як тільки база даних буде запущена.

Коли стартує ініціатива

Тисячі рукописів стануть доступними для пошуку на онлайн-платформі за ключовими словами, що містять фізичні описи. Їх можна буде завантажити безкоштовно. Перший етап проєкту планують запустити на початку 2026 року.

Онлайн-платформу фінансує благодійна установа, заснована покійним британсько-вірменським нафтовим магнатом Калустом Гюльбенкяном.

За словами Горопяна, рукописи Вірменії, як першої країни, яка офіційно прийняла християнство, є «унікальними джерелами для вивчення християнства», а також «середньовічного мистецтва, лінгвістики та міжкультурного обміну в регіонах Близького Сходу та Кавказу».



