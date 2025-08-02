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Уцілілі рукописи. Вірменія публікує свої стародавні книги в інтернеті

Вірменам вдалося під час геноциду врятувати свої стародавні книги
Вірменам вдалося під час геноциду врятувати свої стародавні книги

Серед виснажених етнічних вірмен, які цілими колонами тікали від масових убивств, що їх здійснював османський режим із 1915 року, дехто ніс із собою під одягом стародавні книги і документи. Ці збережені рукописи дали можливість вірменам зберегти історію своєї нації для тих, хто вижив. Під час геноциду люди зуміли таємно вивезти їх у безпечне місце.

Тисячі цих книг і документів зрештою потрапили до сучасної Вірменії, де сьогодні вони зберігаються у спеціально побудованому Матенадарані – сховищі історичних рукописів країни.

Багато з них, однак, залишаються в музеях і приватних колекціях, розкиданих по всьому світу.

Вірменські біженці в Єрусалимі в 1919 році
Вірменські біженці в Єрусалимі в 1919 році

Історія, доступна за лічені секунди

Зараз експерти Матенадарану беруть участь у новаторському проєкті з розміщення всіх доступних вірменських рукописів – від стародавніх Біблій до рецептів середньовічних тортів – у базі даних з можливістю пошуку.

Емма Горопян, керівниця відділу зв’язків з громадськістю Матенадарану, розповіла Радіо Свобода, що проєкт «зберігатиме та представлятиме описи рукописів у структурованому та зручному для пошуку форматі».

Ініціатива офіційно отримала назву «Платформа доступу до каталогу вірменських рукописів».

Переконати всіх власників вірменських рукописів у всьому світі фізично передати їх Вірменії було б практично неможливо, тому укласти базу рукописів з можливістю пошуку в одному місці онлайн вважається найкращим доступним рішенням.

Матенадаран, спеціально побудована споруда, відкрита в Єревані в 1959 році для зберігання вірменських рукописів
Матенадаран, спеціально побудована споруда, відкрита в Єревані в 1959 році для зберігання вірменських рукописів

Гурген Гаспарян, працівник Матенадарану, розповів місцевим медіа, що платформа дозволить «будь-якому вірменологу, досліднику чи вченому знайти потрібну інформацію за лічені секунди», як тільки база даних буде запущена.

Перша сторінка вірменськомовної Біблії, виготовленої в Персії в 1630-х роках, яка зараз зберігається в Музеї Гетті в Сполучених Штатах
Перша сторінка вірменськомовної Біблії, виготовленої в Персії в 1630-х роках, яка зараз зберігається в Музеї Гетті в Сполучених Штатах

Коли стартує ініціатива

Тисячі рукописів стануть доступними для пошуку на онлайн-платформі за ключовими словами, що містять фізичні описи. Їх можна буде завантажити безкоштовно. Перший етап проєкту планують запустити на початку 2026 року.

Онлайн-платформу фінансує благодійна установа, заснована покійним британсько-вірменським нафтовим магнатом Калустом Гюльбенкяном.

Відвідувачі розглядають стародавні рукописи всередині Матенадарану
Відвідувачі розглядають стародавні рукописи всередині Матенадарану

За словами Горопяна, рукописи Вірменії, як першої країни, яка офіційно прийняла християнство, є «унікальними джерелами для вивчення християнства», а також «середньовічного мистецтва, лінгвістики та міжкультурного обміну в регіонах Близького Сходу та Кавказу».


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