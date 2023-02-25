«Кримчани точно відчули, що повернення буде»‎

Квітень – потоплено крейсер «Москва»‎. Жовтень – вибухи на Керченському мосту. Серпень – вибухи на військовому аеродромі в Новофедорівці та в селі Травневе біля Джанкоя, вибухнув склад боєприпасів. Морські дрони атакували Севастопольську бухту. Повітряні дрони атакували штаб Чорноморського флоту Росії. До Криму пішла дніпровська вода по Північно-кримському каналу. Кримські підрозділи російської армії втратили майже весь свій первісний склад: 126 та 810 бригади ЧФ РФ. Кримчани підпільно малюють графіті, розвішують листівки та жовті стрічки.