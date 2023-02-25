Квітень – потоплено крейсер «Москва». Жовтень – вибухи на Керченському мосту. Серпень – вибухи на військовому аеродромі в Новофедорівці та в селі Травневе біля Джанкоя, вибухнув склад боєприпасів. Морські дрони атакували Севастопольську бухту. Повітряні дрони атакували штаб Чорноморського флоту Росії. До Криму пішла дніпровська вода по Північно-кримському каналу. Кримські підрозділи російської армії втратили майже весь свій первісний склад: 126 та 810 бригади ЧФ РФ. Кримчани підпільно малюють графіті, розвішують листівки та жовті стрічки.
«Кримчани точно відчули, що повернення буде»
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«Такі бомбардування, що це жах!». Як виживають херсонці? | Крим.Реалії
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Російські укріпрайони на півдні України: ЗСУ не вибили б росіян звідси | Крим.Реалії
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12:00, 04 лютого 2023
Херсонщина: запеклі бої за село Олександрівка | Крим.Реалії
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12:00, 28 січня 2023
«Час мирного повернення минув»: бої за Крим уже цього року? | Крим.Реалії ТБ (відео)
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12:00, 21 січня 2023
Де гинуть кримчани в Україні та як в Росії приховують втрати? | Крим.Реалії
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12:00, 14 січня 2023
Що в зоні ураження ЗСУ у Криму та Росії? | Крим.Реалії