Росія: «дипломати США деструктивно впливають на російських студентів»

У російському місті Єкатеринбурзі, схоже, почали кампанію на обмеження суспільних програм консульства США. Освітянські посадовці в четвертому за розміром місті Росії закликали навчальні заклади припинити співпрацю з американськими дипломатами.

Консульство США в Єкатеринбурзі організовує в місті різноманітні культурні й освітні заходи, активно рекламуючи їх у соцмережах. Але є ознаки, що місцева влада намагається обмежити доступ американських дипломатів і лекторів до закладів вищої і професійної освіти міста.

Місцеве інтернет-видання «66.ru» оприлюднило копію листа до вищих і середніх спеціальних освітніх закладів Єкатеринбурга, підписаного 30 травня обласним міністром освіти (керівником освітньої галузі) Свердловської області, центром якої є місто, Юрієм Біктугановим. У ньому цим закладам вказано припинити як «небажану» співпрацю з американським консульством.

Консульство «реалізовує проекти, що створюють загрозу формування негативного іміджу соціально-політичних процесів» у Росії, мовиться в тексті листа, автентичність якого Радіо Свобода не змогло перевірити.

Зокрема, такі проекти консульства, як «День юного дипломата», «Курс розмовної англійської мови», «Курс письменницької майстерності», «за інформаційним матеріалом і оціночними судженнями мають деструктивний характер для суспільно-політичного життя нашої країни», мовиться в документі.

В обласній владі 6 червня заявили виданню «66.ru», що перевіряють правдивість документа, але при цьому додали, що в міністерство освіти області на згадані проекти консульства «дійсно надходили скарги від студентів і їхніх батьків», не уточнивши суті таких скарг.

«Як у тридцяті роки»

Заступник посла США в посольстві в Москві Ентоні Ґодфрі прокоментував ці події, згадавши атмосферу сталінських часів. «Це звучить як слова, що могли бути написані у 30-і роки (20-го століття – ред.), а не у 21-му столітті», – заявив він російському агентству «Інтерфакс».

«Я б хотів, щоб люди самі прочитали цього листа і сформували свою думку. Я просто не можу зрозуміти, як освічена людина у 21-му столітті могла написати, що курс письменницької майстерності і курс розмовної англійської мови можуть мати, цитую, «деструктивний характер для суспільно-політичного життя» Росії», – сказав дипломат.

За словами Ґодфрі, консульство США в Єкатеринбурзі здійснює низку програм, що «мають величезну популярність серед мешканців Єкатеринбурга і Свердловської області» і «дають російським студентам і всім охочим можливість дізнатися більше про США, вдосконалювати свою англійську».

«Вважаємо, що програми, які допомагають американцям і росіянам краще розуміти одне одного, повинні продовжуватися», – додав він.

Наразі не ясно, до якої міри згаданий лист вплине на можливість для консульства продовжити суспільні програми в навчальних закладах регіону. 6 червня генеральний консул США в Єкатеринбурзі Пол Картер засудив рішення і висловив сподівання, що ці програми будуть продовжені.

Як сказав він агентству «Інтерфакс-Урал», «у той час, коли лідери США і Росії шукають шляхів поліпшення відносин між нашими країнами і галузі взаємовигідної співпраці, це рішення вкрай несприятливе».