«Ласкаво просимо в пекло»: як вижити в сумнозвісній жіночій тюрмі в Росії

Вадим Мещеряков, Tony Wesolowsky Від спалювання кошенят до відрізаних пальців через рабську працю у повній щурів швейній майстерні: виправна колонія для жінок ІК-14 у Мордовії в центрі європейської частини Росії – один із найстрашніших жіночих виправних закладів у цій країні. Колонія сумнозвісна настільки, що жінки, яких мають направити туди, йдуть на все, щоб уникнути цього – навіть ріжуть собі вени на руках. Така вже відома на всю Росію репутація колонії ІК-14, каже колишня учасниця жіночого панк-гурту Pussy Riot Надія Толоконникова, яка сама відбувала там ув’язнення 2013 року. «Як кажуть «зечки», «хто не сидів у Мордовії, той не сидів узагалі», – писала тоді Толоконникова в листі з колонії. Ще тоді вона скаржилася на рабську працю і зловживання, яких зазнають в’язні. Бригада працює у швейному цеху по 16–17 годин на день, а вихідний дають раз на півтора місяця, писала вона.

Через пережите в ув’язненні Толоконникова почала кампанію за права ув’язнених, як тільки у грудні 2013-го її звільнили за амністією. За останніми наявними офіційними даними, у виправних закладах Росії станом на 1 лютого 2019 року перебувало 557 тисяч 684 людини, з них 44 тисячі 474 – жінки. Більш ніж через шість років після листа Толоконникової російська Федеральна служба виконання покарань (ФСВК, рос.: ФСИН) визнала, що активістка мала рацію. Як повідомив заступник директора служби Валерій Максименко, ФСВК передала матеріали про виявлене в результаті перевірки в колонії до Слідчого комітету Росії для порушення кримінальної справи, а начальника колонії Юрія Купріянова і ще низку посадовців усунули з посад.

За словами Максименка, Купріянов змушував ув’язнених працювати на його користь. «Обшивають начальників, обшивають дітей, приводять якісь ліві замовлення, якісь комерсанти, тобто чиниться повне беззаконня, і в цій колонії точно використовується рабська праця», – розповів він. Дехто з жінок, які відбували покарання в колонії ІК-14, розповіли про пережите проектові Татарсько-башкирської служби Радіо Свобода – Ідель.Реалії. «Оглядають як кобил» Гелена Алексєєва, колишня заступниця міністра інвестиційної політики Саратовської області Росії, 2013 року була засуджена до 3 із половиною років за пособництво в замаху на комерційний підкуп. Частину свого терміну, від березня 2014-го до травня 2015-го, Алексєєва відбула в ІК-14. За її словами, лиха слава цієї колонії така, що жінки йдуть на крайні заходи, аби лише не потрапити туди.

«Коли дівчата дізнаються, що їдуть до Мордовії, то багато хто ріже собі вени, роблять усе, що завгодно: хворіють, ковтають цвяхи – аби тільки туди не приїхати. Ця слава очевидна і зрозуміла, особливо після листа Наді Толоконникової», – каже Алексєєва. Новоприбулих іще під час перебування в карантині «оглядають як кобил», обираючи, кого куди пошлють працювати. І кожна ув’язнена мріє потрапити на роботу, не пов’язану зі швейним виробництвом. Та Алексєєва потрапила саме туди. Її направили в найтяжчий, краяльний цех, «на пилу»: «Що таке пила? Це допотопний засіб (ніхто тебе не збирається вчити на ньому працювати), на який кладуть листи тканини (по 100–150 листів, дівчата їх уже розмітили крейдою). По цих крейдяних лініях пилою, яка працює безперервно, треба вирізати потрібний виріб. І не дай Боже скосити хоч кудись – це означає, що всі 100 листів – брак. Можу сказати, що пальці на цій пилі відрубуються, ріжуться, кров ллється. Це, безумовно, небезпечно, вимагає певного навчання». За словами Алексєєвої, її врятували самі «зечки»: «Мене на два дні поставили навчитися, і одна дівчина сказала, що мені ні в якому разі сюди не треба. Вона пішла і сказала, що я погано бачу, мене на пилу не можна. Ця дівчина мене врятувала, я їй досі вдячна. Потім я вже бачила зрубані пальці та інше – і всім глибоко байдуже». Кошенят до кочергарки Як і інші, хто побував в ІК-14, Алексєєва каже, що умови там були просто середньовічні. «Миші жили разом із нами. На промзоні разом із нами жили щури. Перш ніж зайти в туалет, треба було постукати – стояли спеціальні палиці. Щоб щури втекли, розумієте?» – пригадує вона.

Для боротьби з гризунами тримають кішок. А вони, природно, плодяться – і в якийсь момент їхня кількість зростає аж надто. У колонії знайшли жорстокий спосіб зменшувати число кошенят: «Їх збирають у мішок і палять у кочергарці». І доля кішок і кошенят стає для персоналу колонії предметом впливу на ув’язнених, розповідає жінка: «Можу сказати, що дорожче за цих кішок і кошенят у цих «зечок» нічого немає. І це теж підноситься як покарання. Тобто ви сьогодні погано шили, тому кішок ми спалимо! Карають не одного, не двох осіб – карають бригаду». «Нестерпні умови» Коли Вероніка Красс потрапила до колонії ІК-14 у жовтні 2014 року, її увагу привернули слова, нашкрябані на стіні при вході. «На воротах в ІК-14 є напис «Ласкаво просимо в пекло». Коли людина заходить у колонію, на плацу стоїть перевірка – всі кричать: «Свіже м’ясо приїхало». Це такий собі психологічний тиск», – пригадує вона. У квітні 2014-го Красс засудили до п’яти років колонії за звинуваченнями в незаконному придбанні і зберіганні наркотичних речовин у великому розмірі без мети збуту і у грабежі, здійсненому із застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя чи здоров’я. Частину терміну, з жовтня 2014-го до березня 2017-го, вона відбула в цій колонії в Мордовії. Коли вона потрапила до ІК-14, їй був 41 рік. За словами Красс, вона до останньої миті не знала, що її відправлять до цієї колонії. «Після вступу вироку в законну силу всі дуже бояться потрапити в Мордовію – всі сидять у камерах і чекають. Урешті абсолютно несподівано – посеред ночі – висмикують людей. Мене висмикнули о 12-й годині ночі, сказали протягом 40 хвилин підготуватися на етап. Я спустилася вниз, запитала, куди я їду. Мені ніхто не відповів. Протягом усього шляху конвой не відповідає на жодні твої запитання. Людина дізнається, куди вона приїхала, тільки після приїзду в Мордовію», – розповідає жінка. Як і інші, вона скаржилася на нестерпні умови у швейному цеху чи на те, що норми виробітку постійно збільшували.