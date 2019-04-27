20% росіян кажуть, що хотіли б емігрувати – Gallup

Росія перебуває на межі масштабної демографічної кризи, повідомляють американські соціологи. В 2018 році кількість населення Росії скоротилась вперше з 2018 року, а кожний п’ятий росіянин каже, що за можливості хотів би емігрувати. Такі дані оприлюднила соціологічна служба Gallup.

За прогнозами ООН, населення Росії скоротиться на 8% до 2050 року, але цей процес може прискоритись, свідчить опитування.

Із 2014 року відсоток працездатних росіян, які хотіли б емігрувати, зріс втричі – з 14% до 44% – для населення віком від 15 до 29 років і з 7% до 22% для росіян віком від 30 до 45 років, повідомляє Gallup.

Політика президента Росії Володимира Путіна є одним із факторів, які посилюють бажання росіян емігрувати, кажуть аналітики. В 2018 році 12% дорослих, які схвалюють політику Путіна, хотіли емігрувати, як і 40% тих, хто не схвалює політку Путіна.

Економічні умови відіграють меншу роль у бажанні емігрувати, мовиться в дослідженні.

Хоча відносини Росії з Заходом погіршились після агресії Росії в Україні, а також через позицію Росії стосовно НАТО, росіяни, які хотіли б емігрувати, найчастіше прагнуть переселитись до ЄС (40%), або США (16%).

Навіть збільшення народжуваності не змінить демографічну ситуацію, мовиться в дослідженні. Тепер Путін, імовірно, буде надавати громадянство російськомовним мешканцям України, Казахстану, Узбекистану і Молдови, розмірковують дослідники.

Аналітиків у США вразили дані опитування.

«Це величезне число: 44% росіян віком від 15 до 29 років хочуть покинути країну. І надають перевагу переїздові до Німеччини та… США», – твітує директор Центру Байдена Майкл Карпентер.

«Путін Великий?» – саркастично зауважив колишній посол США в Росії Майкл Макфол.