Майже половина росіян живе на суму меншу, ніж 200 доларів на місяць

За час пандемії частка росіян із середньомісячним доходом нижче 15 тисяч рублів (у перерахунку – $209, – ред.) зросла до 45 відсотків, повідомляє Російська служба Радіо Свобода. Одночасно збільшилася і частка вкрай бідного населення, що живе на дохід менше 5 тисяч рублів ($ 70). Це показало спільне опитування компанії «Росгосстрах Життя» і науково-технічного центру «Перспектива», повідомляє російське агентство РБК.

Кожен п'ятий респондент повідомив про значне падіння доходів з початку поширення в Росії коронавирусной інфекції, а кожен десятий – про повну втрату заробітку.

При цьому, за даними попереднього дослідження «Росгосстрах Життя», понад 60 відсотків росіян не мали ніяких заощаджень до різкого погіршення ситуації в економіці.

На початку червня міністр праці Росії Антон Котяков повідомив, що понад два мільйони росіян визнані безробітними та перебувають на обліку в службах зайнятості. Максимальну допомогу з безробіття – 12 130 рублів (приблизно 170 доларів, – ред.) – отримують майже 450 тисяч осіб. Фахівці в області підбору персоналу стверджують, що реальне число безробітних може бути в два рази вище офіційної статистики.

За даними Росстату, в травні рівень безробіття в Росії досяг максимуму за останні вісім років – більше чотирьох з половиною мільйонів осіб, або 6 відсотків економічно активного населення. У карантин роботу призупинили 15 мільйонів осіб, 680 тисяч з них потрапили під скорочення.

Кількість збанкрутілих росіян за перші шість місяців 2020 року зросла на 47 відсотків в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про це повідомляє РБК з посиланням на дані єдиного федерального реєстру «Федресурс».

При цьому, за даними попереднього дослідження «Росгосстрах Життя», понад 60 відсотків росіян не мали ніяких заощаджень до різкого погіршення ситуації в економіці.