Reuters: модернізація російських Збройних сил відбувається не так жваво, як було оголошено

Чимало розрекламованих новинок військової техніки не добудовані і не поставлені в серійне виробництво.

Російський президент Володимир Путін називає підвищення бойового потенціалу ВМС Росії пріоритетним напрямком роботи. Але недобудовані ракетні фрегати, які три роки простояли на балтійській верфі, вказують, що в реальності все не так просто.

Фрегати, призначені для Чорноморського флоту, стали жертвою санкцій, запроваджених Україною у 2014 році, після анексії Криму: Київ заборонив продавати двигуни українського виробництва.

Через те, що відразу знайти заміну українським двигунам для фрегатів класу «Адмірал Григорович» не вдалося, будівництво зупинилося. Зараз Росія намагається скоротити збитки і продає три кораблі Індії без двигунів.

Проблеми ВМС Росії значною мірою, хоча і не цілком, викликані українськими санкціями. Є також зумовлені іншими причинами проблеми з новою технікою для армії і ВПС.

Судячи з усього, російські Збройні сили не мають настільки потужного і сучасного потенціалу, як показують щорічні паради на Красній площі Москви.

«Завжди потрібно усвідомлювати різницю між реальністю і вітриною, – зазначає головний редактор журналу «Експорт озброєнь» Андрій Фролов. – Красна площа – це вітрина. Це як японські ресторани, де є макети страв. Те, що ми бачимо на Красній площі, – це макети їжі, а не сама їжа».

Західні дипломати і військові експерти відзначають, що Росія проводить модернізацію своїх Збройних сил значно повільніше, ніж Китай.

За словами Фролова, Росія успішно створила прототипи нових систем озброєння, але поки не може поставити їх у серійне виробництво. Російські Військово-повітряні сили і Сухопутні війська, як і ВМС, наражаються на проблеми у плані переозброєння.

Новий малопомітний винищувач здійснив перший політ понад дев’ять років тому, а супертанк дебютував на Красній площі майже чотири роки тому, але жодна з цих новинок поки не розгортається в великих масштабах.

Програма будівництва фрегатів класу «Адмірал Горшков» паралізована санкціями. Але навіть до запровадження санкцій на будівництво головного корабля, введеного в експлуатацію минулого літа, пішло 12 років.

Росія сподівається поповнити свій флот ще 14 такими кораблями, але для 12 з них немає двигунів.

Москва намагається розробити власні газотурбінні двигуни і власну виробничу базу повного циклу. Це завдання доручено НВО «Сатурн», яке належить до складу промислового конгломерату «Ростех». Голова «Ростеху» Сергій Чемезов цього місяця розповів, що до ВМС уже передали кілька двигунів, але фрегати ними поки не спорядили.

Із розробкою малопомітного винищувача Су-57 теж виникли проблеми. Спочатку Москва планувала побудувати 150 винищувачів п’ятого покоління, але тепер у Міноборони кажуть, що цього року чекають усього один літак – перший, вироблений серійним методом. Згодом можуть бути зроблені ще 14.

За словами експертів, масове виробництво нових літаків просто занадто дороге для Росії.

Проект нового супертанка теж іде не зовсім за планом. Як заявив у 2016 році Олег Сієнко, який на той момент очолював завод, де виробляють нові танки Т-14 «Армата», Путін санкціонував закупівлю 2 тисяч 300 танків. Відтоді випробовувалися різні прототипи, але модель довелося відправити на доопрацювання.

Як цього місяця повідомила газета «Ізвестія» з посиланням на Міноборони Росії, перші 12 із близько 100 танків серійного виробництва армія отримає до кінця цього року.