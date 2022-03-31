Путін не припинить війну, ЗСУ звільняють міста, чим платити за російський газ?

Росія, не дивлячись на заяви російських членів переговірної групи, не припиняє атакувати позиції ЗСУ та населені пункти на Чернігівщині та Київщині.

Зокрема розвідка Великої Британії прогнозує важкі бої на околицях Києва найближчими днями. У свіжому зведенні сказано, що Росія продовжує утримувати позиції на схід та захід від Києва, попри виведення частини своїх військ.

Сам же Путін сказав прем'єр-міністру Італії Маріо Драгі, що умови для припинення вогню в Україні поки не створені. Про це Драгі розповів на пресконференції в четвер, коли його запитали про телефонну розмову з очільником Кремля напередодні.

Російські війська завдали ракетних ударів по військовому об’єкту в Дніпропетровській області

Як повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко: двоє людей загинули, п’ятеро отримали поранення. Рятувальні роботи тривають.

У Берліні заявили, що, всупереч вимогам Путіна, німецькі компанії за російський газ будуть платити у євро, а не в рублях, як вимагає Москва.

Минулого тижня президент Росії Путін оголосив про перехід у розрахунку за російський газ з «недружніми країнами» на рублі. «Недружніми країнами» - Путін називає ті країни, що запровадили санкції проти Росії через вторгнення в Україну. Вже з 1 квітня європейські компанії нібито мають платити за російський газ у рублях.

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