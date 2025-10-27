«Російські військові били собаку, бо він «був схожий на бандерівця»». Історія хлопчика з фільму «Віддалений гавкіт собак»

Армія РФ окупувала Гнутове у перші дні повномасштабної війни. Разом з родиною Олег виїхав до Маріуполя. Під час облоги міста провів 40 днів у підвалі. Згодом сім’я повернулася в рідний дім, в окупацію, і виявила, що в їхньому будинку жили російські військові.

Щоб виїхати на підконтрольну Києву територію, родина мусила пройти «фільтрацію». Під час неї російські військові сказали батьку хлопця, що беруть Олега в полон.

Що бачив під час облоги Маріуполя, як вдалося вибратися на вільну територію і що його однолітки розповідають про життя в окупованому селі Олег розповів проєкту Донбас Реалії.