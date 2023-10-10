Де піде в атаку чергова «ПВК» Росії? Ізраїль готується до наземної операції: деталі

Де піде в атаку чергова російська «ПВК»?

Російська так звана «приватна військова компанія «Редут»» насправді є збройним формуванням, яке контролюється та фінансується ГРУ Росії.

Про це йдеться у новому розслідуванні журналістів проєкту Радіо Свобода Схеми – розповідає авторка розслідування.

Яка ситуація на фронті?

ЗСУ продовжують наступ, попри погіршення погодних умов, і просунулися на заході Запорізької області та в районі Бахмута, пише Інститут вивчення війни. Що відбувається на фронті? Чи йдеться про затишшя? Та як війна в Ізраїлі може вплинути на війну в Україні?

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:

Ізраїль готується до наземної операції: деталі

Ізраїльська армія відновила повний контроль над кордоном із сектором Гази. А видання The Wall Street Journal пише, що Ізраїль готується до наземного наступу і зганяє танки та солдатів до кордону Сектору Гази. Що відбувається в Ізраїлі? Та як це впливає на безпеку у світі? Путін вперше прокоментував події в Ізраїлі і звинуватив США.

Один пакет допомоги для Ізраїлю і США?

Тим часом Адміністрація президента США та Конгрес обговорюють можливість обʼєднати в один пакет військову допомогу Україні та Ізраїлю. Включення офіційного представника Держдепартаменту США.