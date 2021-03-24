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24 березня 2021, Київ 20:29
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Рибалка спінінгом врятував хлопчика, якого віднесло від берега на крижині

Рибалка спінінгом врятував хлопчика, якого віднесло від берега на крижині
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Рибалка спінінгом врятував хлопчика, якого віднесло від берега на крижині

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На річці Десенка під Києвом хлопчика не невеличкій крижині віднесло на глибину – далеко від берега. Поки збиралися викликати ДСНС, нагодився рибалка, який закинув спінінг точно малому у руки. Після того, як хлопчик намотав ліску на руку, рибалка обережно почав підтягувати крижину із ним до берега.

Незвичайна пригода сталася на річці Десенка під Києвом. На льоду біля берега гралися діти і одна невелика крижина відкололася разом із хлопчиком, який на ній стояв. Дитину віднесло на глибину далеко від берега.Поки збиралися викликати ДСНС, нагодився спритний і кмітливий рибалка, який закинув спінінг точно малому у руки. Після того, як хлопчик намотав ліску на руку, рибалка обережно почав підтягувати крижину із ним до берега. (Відео Reuters)

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