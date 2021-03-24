Рибалка спінінгом врятував хлопчика, якого віднесло від берега на крижині

Незвичайна пригода сталася на річці Десенка під Києвом. На льоду біля берега гралися діти і одна невелика крижина відкололася разом із хлопчиком, який на ній стояв. Дитину віднесло на глибину далеко від берега.Поки збиралися викликати ДСНС, нагодився спритний і кмітливий рибалка, який закинув спінінг точно малому у руки. Після того, як хлопчик намотав ліску на руку, рибалка обережно почав підтягувати крижину із ним до берега. (Відео Reuters)