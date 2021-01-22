Ласий шматок берега Чорного моря. Як в Болгарії «прихватизують» пляжі

Борис Мітов

Болгарська служба Радіо Свобода

Однієї неділі цього місяця кілька десятків людей прийшли до узбережжя Чорного моря в Болгарії озброєні мотиками та лопатами, намагаючись врятувати пляжі від зазіхань деяких з найвпливовіших політиків країни.

«Ми зібрались тут, щоб очистити пляж від того, що, ми вважаємо, насадженою травою, – пояснив ЗМІ один з активістів. – Тому що на даний момент пляж призначений для сільського господарства, а тепер із цією травою, та якщо вона ще трохи виросте, все заросте. Пляжу не буде».

Чому це важливо?

Сьогодні ця ділянка берегової лінії в парку Росенець в Бургаській області Болгарії позначена в земельному реєстрі як «сільськогосподарська земля». Якщо б берегова лінія була зареєстрована як «прибережний пляж», вона б стала заповідною зоною та доступ дгромадськості до неї був би гарантований.

Всі пляжі Болгарії є державною власністю.

Цей конкретний відрізок берегової лінії знаходиться неподалік від комплексу, який відомий як літня резиденція одного з наймогутніших політиків Болгарії – Ахмеда Догана, почесного голови «Руху за права і свободи» (DPS). Багато людей вважають, що DPS Догана, партія, яка здебільшого складається з етнічної турецької меншини, має контроль над судовою системою країни, включно з прокуратурою.

Як правило, DPS є третьою найсильнішою партією, набираючи зазвичай на виборах близько 10 відсотків. Чинний прем’єр-міністр Бойко Борисов свого часу назвав Догана «найкращим політиком» Болгарії.

«Доган першим зрозумів, що якщо у нього буде медіа-імперія та контроль над судовою владою, він зможе правити», – сказав Борисов.

Просте питання про те, чи є берегова лінія є пляжем чи ні, перетворилося на боротьбу у суді, де одна сторона намагається довести, що берег Чорного моря – це пляж, тоді як інша наполягає на тому, що насправді там ніколи пляжу й не було.

Компанії та особи, які близькі до Догана, подали низку апеляцій, які відтермінували рішення у справі. Поки що їхня тактика є успішною. Берег досі офіційно не є пляжем, але й не прийнято наказ про знесення незаконних споруд на ньому.

Битва на пляжі в Бургасі

Питання вперше виникло у липні 2020 року, коли Христо Іванов, лідер позапарламентської коаліції «Демократична Болгарія», та ще двоє людей намагалися причалити свій човен до берегу, але їх зустріли охоронці. Пізніше з’ясувалося, що охоронцями були співробітники Національної служби захисту, яка відповідає за охорону президента, прем’єр-міністра та інших високопосадовців.

Через декілька днів кілька тисяч протестувальників намагалися потрапити на пляж наземним шляхом, але DPS організувала прихильників партії, щоб заблокувати доступ до власності Догана. Поліція використала це як привід, щоб не пускати протестувальників на пляж. Це призвело до сутичок між поліцією та протестувальниками, яким вдалося дістатися берега, який є державною власністю.

У серпні Вища адміністративна прокуратура оголосила, що виявила низку порушень та відсутність дозволів та проєктної документації для пристані та будівель на прибережній території. Навіть повідомлялось про встановлення доказів злочину. Однак з тих пір слідчі не оголосили про жодні звинувачення чи розвиток у справі.

Чия це земля?

Право власності на землю в даний час належить компанії Hermes Solar, пройшовши через іншу компанію під назвою Straightline. Калін Тихолов, представник Straightline у справі, є також архітектором головної будівлі на пляжі. Він і Straightline вели юридичну боротьбу за те, щоб унеможливити оголошення державою того, що берегова лінія є пляжем. Також вони намагалися унеможливити знесення будівель та перешкодити поверненню статусу громадської дорозі, після того як вона стала приватною в квітні 2020 року, і відрізала доступ до пляжу.

Наприкінці серпня муніципалітет Бургаса видав наказ про знесення головної будівлі на пляжі. Її було визнано незаконною під час інспекцій, коли Іванов орендував пляж в липні. Тихолов оскаржив це рішення, але Бургаський адміністративний суд відхилив апеляцію, оскільки Тихолов не надав доказів на власність.

Однак 7 січня Вищий адміністративний суд визнав, що в цьому випадку достатньо податкової декларації, до якої було внесено будівлю. Суд скасував рішення та повернув справу до Бургаса на нове слухання, призначене на 3 лютого.

Тим часом 18 січня лідер «Демократичної Болгарії» Іванов заявив, що безпосередньо перед різдвяними святами (вони в Болгарії святкуються за григоріанським календарем, – ред.)один із законодавців з правлячої партії GERB подав до парламенту законопроєкт, який, за його словами, мав на меті легалізувати будівлю. В поправці до закону про рибальство вказано, що будівлі, які збудовані для сезонного користування, які стосуються риболовлі або спеціалізованих портів, не підлягають вилученню і є допустимими.

За словами Іванова, уряд, швидше за все, буде стверджувати, що вони хочуть легалізувати рибальські села, але «метою цього не є рибалки. Метою є один рибалка, який 30 років рибалив в каламутних водах болгарської політики».