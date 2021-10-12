Саміт Україна-ЄС: головні результати

12 жовтня 2021 року у Києві відбудеться 23-й саміт Україна-ЄС.

Як очікується, одним із підсумків саміту має стати підписання так званої угоди про «відкрите небо» – про спільний авіаційний простір між Україною та Євросоюзом.

Радіо Свобода покаже наживо підписання документів між Україною та ЄС, зустріч президента України Володимира Зеленського з європейськими посадовцями та спілкування з журналістами. Від Євросоюзу на заході будуть присутні президент Ради Європи Шарль Мішель та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Результати саміту разом з експертами обговоримо у студії програми «Свобода Live».