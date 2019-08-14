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Член миссии ОБСЕ, который оскорблял Украину, покинул территорию государства. Об этом говорится в ответе на запрос Радио Свобода к Министерству иностранных дел Украины. В МИД заявили, что поставили перед руководством миссии ОБСЕ вопрос о «дерзкой антиукраинской риторике» члена мониторинговой миссии, который выражался в соцсетях в поддержку российского вторжения на Донбасс.

«Смерть поганой укропне» и «слава шахтерам ЛНР и ДНР» – такие посты в социальных сетях наблюдателя ОБСЕ Николая Алексеева, который работал на востоке Украины, нашли журналисты ТСН. После нескольких запросов от представителей СМИ, россиянин сначала закрывает свою страницу и подчищает публикации, а вскоре и вовсе его профиль становиться недоступным. Однако, журналисты успели сделать скриншоты скандальных публикаций. Также в их распоряжении оказалась и дипломатическая карта Алексеева.

«Эта дипломатическая карточка попала к журналистам ТСН. Николай Алексеев – действительно наблюдатель миссии ОБСЕ. В мае этого года документ ему выдало украинское Министерство иностранных дел», – говорится в сюжете.

В ответе на запрос Радио Свобода Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила, что «приняла меры» в отношении этого члена миссии – все, больше никаких подробностей.

И вот в украинском МИД сообщили: член миссии Николай Алексеев покинул территорию страны после того, как министерство обратилось к руководству СММ ОБСЕ по поводу дерзкой антиукраинской риторики россиянина. В то же время, в МИД напомнили: члены миссии ОБСЕ имеют дипломатические карточки в соответствии с международными соглашениями Украины, поэтому пользуются дипломатическим иммунитетом.

Правительство Украины выдает дипломатические карточки для всех членов Миссии ОБСЕ

«Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ осуществляет свою деятельность на территории Украины в рамках Меморандума о взаимопонимании между Правительством Украины и ОБСЕ о размещении специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 2014 года. Согласно пункту 2 статьи 5 Меморандума «Привилегии и иммунитеты Миссии, и ее персонала», Миссия и ее члены, которые являются должностными лицами ОБСЕ, пользуются на территории Украины таким же статусом, правами, привилегиями и иммунитетами, которые предоставляются Правительством дипломатическим представительствам, дипломатическим агентам, аккредитованным в Украине, согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 ... Согласно пункту 2 статьи 8 Меморандума «Визы и дипломатические карточки и номерные знаки», Правительство Украины выдает дипломатические карточки для всех членов Миссии, которые являются должностными лицами ОБСЕ. Дипломатическая карта Николаю Алексееву была выдана на основании официального обращения (вербальная нота Миссии от 3 мая 2019)», – говорится в ответе МИД.

Россияне всегда будут в ОБСЕ?

Украина действительно мало что может сделать в такой ситуации, говорит эксперт организации «Майдан закордонних справ» Олег Белоколос. Пока Россия является членом ОБСЕ, россияне всегда будут в структуре миссии.

Мандат Миссии согласован с Украиной, и она его выполняет

«Не думаю, что Украина может влиять на кадровую политику ОБСЕ. Конечно, если речь идет о каких-то одиозных персонажах... Но россияне в этом плане хитрые и умные. И они направляют людей, которые выглядят, как эксперты. Но мы можем предположить, что они представляют совершенно другие структуры. Но что может Украина сделать? Ничего. Мандат Миссии согласован с Украиной, и она его выполняет», – говорит Олег Белоколос.

Однако, по его словам, российские агенты и так довольно свободно могут чувствовать себя в Украине, ведь дипломатические отношения не разорваны. В глобальном плане, считает эксперт, это может быть более опасным, чем представители ОБСЕ от России.

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