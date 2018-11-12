Як 2 млрд гривень з банку Януковича вивели через банк Порошенка («СХЕМИ» | ВИПУСК №193)

Масштаби корупції колишнього президента Віктора Януковича відомі далеко за межами України, а кадри з його резиденції «Межигір'я» облетіли чи не весь світ. Від часу, коли вже постмайданна влада пообіцяла «повернути награбоване українцям», минуло майже 5 років. Одним з таких активів мали стати майже два мільярди гривень на рахунках у банку сина екс-президента Олександра Януковича. Але час йшов, арешти з цих рахунків один за одним знімав суд, і зрештою майже всі ці гроші були виведені з банку – готівкою, зняті десятками мільйонів гривень за раз. Іронія долі чи ні, але свій відсоток заробив на цьому банк нинішнього президента України Петра Порошенка. Адже в більшості випадків гроші забирали саме через каси його «Міжнародного інвестиційного банку». «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода й телеканалу «UA:Перший») дослідили, як майже два мільярди гривень розчинилися на рахунках в банку сина Януковича просто на очах українських правоохоронців і чому це взагалі стало можливим.